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21.09.2021 13:23
Рубрика: Общество

В России отметят 800-летие крещения карелов

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фрагмент летописи. Фото: Представлено правительством Республики Карелия Фрагмент летописи. Фото: Представлено правительством Республики Карелия
Фрагмент летописи. Фото: Представлено правительством Республики Карелия

В России на федеральном уровне отметят 800-летие крещения карелов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Празднования пройдут в 2027 году, сообщили в правительстве республики.

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Документ опубликован на портале правовой информации. Достоверность даты крещения подтвердили ученые Российской академии наук. Об этом сообщает Лаврентьевская летопись Владимиро-Суздальской земли. Там отмечается, что в 1227 году переяславль-залесский князь Ярослав Всеволодович, отец прославленного полководца Александра Невского, "крестил множество Корел". Именно те времена и стали основой духовного развития карельского народа.

Как значится в документе, основные мероприятия состоятся в Карелии. К юбилею в регионе будут открыты новые духовно-просветительские центры, отреставрированы объекты культурного наследия, связанные с распространением православия в Карелии.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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