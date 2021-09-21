В России отметят 800-летие крещения карелов

В России на федеральном уровне отметят 800-летие крещения карелов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Празднования пройдут в 2027 году, сообщили в правительстве республики.

Документ опубликован на портале правовой информации. Достоверность даты крещения подтвердили ученые Российской академии наук. Об этом сообщает Лаврентьевская летопись Владимиро-Суздальской земли. Там отмечается, что в 1227 году переяславль-залесский князь Ярослав Всеволодович, отец прославленного полководца Александра Невского, "крестил множество Корел". Именно те времена и стали основой духовного развития карельского народа.

Как значится в документе, основные мероприятия состоятся в Карелии. К юбилею в регионе будут открыты новые духовно-просветительские центры, отреставрированы объекты культурного наследия, связанные с распространением православия в Карелии.