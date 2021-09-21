В Заполярье началась подача электроэнергии в жилые дома после пожара

В городе Ковдоре Мурманской области, который оставался с вечера 20 сентября без электроэнергии из-за пожара, завершились восстановительные работы на кабельных линиях. Началась подача электроэнергии в жилые дома, сообщили в городской администрации.

Причиной пожара мог стать поджог, считают генеральный директор компании "Мурманэнергосбыт" Алла Истомина и исполняющий обязанности филиала предприятия "Ковдорская электросеть" Владимир Вериитин.

- Электротехнический отдел приступил к выяснению обстоятельств аварии. Причины аварии установит комиссия, добавила Истомина.

Напомним, поздно вечером 20 сентября произошло возгорание в кабель-канале, где проходят шесть кабельных линий электроснабжения, питающих Ковдор. Это как основные, так и резервные линии. Там же находятся линии электропередач Ковдорского горно-обогатительного комбината и предприятия "Ковдорслюда". В результате возгорания кабели были повреждены. Для тушения пожара пришлось отключить электроснабжение.

В результате город некоторое время оставался без электроэнергии и водоснабжения. Ковдорская центральная районная больница была запитана от бензиновых электрогенераторов, школы и детские сады не работали.