Восемьдесят процентов дорог в Поморье оказались не соответствующими норме

В Поморье 80 процентов региональных дорог не соответствуют норме. Это худший показатель на Северо-Западе России. Еще сложнее ситуация на межмуниципальных направлениях архангельской глубинки - здесь только четыре процента дорог в нормативном состоянии (исключение составляют федеральные трассы, по которым нареканий меньше всего).

Причины во многом объективные: по площади Архангельская область опережает все регионы СЗФО, занимая 589 тысяч квадратных километров. Географически сравниться с ней может только Республика Коми (416 тысяч квадратных километров). Вместе с тем населенных пунктов в Коми меньше в четыре раза, а дорог - на треть. Более того, часть арктических деревень Поморья находится на береговой линии моря длиной три тысячи километров, во многие дорог нет вообще - даже в планах.

За скобками дорожных программ остается пока и строительство еще одного моста через Северную Двину. Дело в том, что мосты через главную водную артерию региона возведены только в двух береговых точках: на севере - в Архангельске, а на юге - в Котласе. При этом по всей протяженности реки (а это более 700 километров) мостовых сооружений нет. К примеру, попасть в Верхнюю Тойму можно только на пароме, а значит, во время паводка целый район остается вне зоны доступа - фактически на острове. Для развития отстающего в экономическом и социальном плане правобережья Северной Двины новый мост, безусловно, необходим, и о нем сегодня просят жители региона. Но это многомиллиардный проект.

- Отсутствие моста тормозит развитие правобережных районов Архангельской области, необходима федеральная поддержка, для которой требуются серьезные обоснования, - ответил на вопрос журналистов во время видеоконференции в правительстве региона заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

По словам руководителя "Архангельскавтодора" Игоря Пинаева, проект еще одного моста через Северную Двину разрабатывался и рассматривался на уровне Росавтодора, причем оценивается он в сумму порядка восьми миллиардов рублей:

- Если увязать все дороги и соединить Виноградовский, Верхнетоемский, Красноборский, Котласский районы по правому берегу, то благодаря мосту мы получим еще один выход на Север, в Пинежский район, а далее из Карпогор можно планировать и на Лешуконское. Понимание в Росавтодоре есть. Но быстро такие проекты не реализуются.

Тем временем в целом на ремонт региональных архангельских дорог и дорог агломераций в этом году выделено более четырех миллиардов рублей. Но, хотя объем работ по сравнению с прошлым годом не снизится, денег на приведение в порядок всей дорожной сети все равно не хватит. Так, по оценке регионального управления Росавтодора, в Поморье ежегодно необходимо ремонтировать 500-600 километров. Для сравнения: в прошлом году здесь привели в порядок 200 километров, в этом запланировано примерно столько же.

Средства необходимо распределять максимально эффективно, поэтому власти во многом ориентируются на мнение общественности - это позволяет оценить рейтинг использования каждой дороги. По словам Дениса Кулижникова, в приоритете - мнение людей. Чем активнее они настаивают, тем больше шансов, что дорога будет отремонтирована в первую очередь.

В Поморье необходимо ремонтировать 500–600 километров дорог, а не 200 — как в прошлом году

Так, жители Онеги и Северодвинска добились начала реконструкции дороги, которая связывает областной центр с самым западным портом Архангельской области на Белом море. Лет 15 назад спасти застрявший грузовик на этой "магистрали" (легковушки здесь ездить не рисковали) способны были только тракторы. И хотя в 2014-м на дороге впервые сделали гравийное покрытие, после дождей его размывает, из-за чего проезд становится очень сложным. Писала об этом и "Российская газета".

- У машин колеса пробивает, стекла лобовые летят. Мне, к примеру, приходится постоянно ремонтировать подвеску. Это при том что дорога сегодня очень востребована. Если честно, больше всего жаль онежан, вынужденных ездить по ней в областной центр, - рассказал в прошлом году корреспондентам "РГ" северодвинец Сергей Лыжин.

Северян услышали в правительстве РФ - год назад тему реконструкции дороги губернатор Поморья Александр Цыбульский поднял на встрече с главой государства.

В целом на асфальтирование трассы потребуется 5,7 миллиарда, но уже в прошлом году началась подготовка проектной документации, а в 2021-м федеральный центр выделил триста миллионов на начало работ. Один из первых участков, которые планируется отремонтировать, - от Солзинского шоссе до урочища Куртяево, включая четыре моста. Кстати, именно сюда, к целебным источникам Куртяево в жерле потухшего миллионы лет назад вулкана, стремятся сегодня попасть многочисленные российские туристы.

Приступить к работе дорожники планируют в начале октября. "Почему осенью, в период дождей?" - спрашивают онежане. Дело в том, что дорога проходит по болоту, поэтому, согласно информации "Архангельскавтодора", уложенный строителями дополнительный слой грунта должен устояться, "подготовиться" к облачению в асфальт. Срок такой подготовки - десять месяцев, то есть первый асфальт на куртяевском участке появится в 2022 году.

Именно после обращений активистов начали также строить дорогу между Коношей и Вельском: на трассе находится деревня Норинская, в которой открыт единственный в мире Дом-музей нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Энтузиасты сохранения норинского наследия поэта каждый год принимают сотни туристов, поэтому на всех доступных уровнях власти они настаивали на приведении дороги в порядок. Асфальт на ней изъеден временем, а местами практически стерт - перед гостями стыдно...

В итоге несколько лет назад началось проектирование трассы, а в этом году уложен первый асфальт. И строители, и коношане, кстати, так и называют ее: "Дорога к Бродскому". Хотя обновленная магистраль будет способствовать не только развитию туризма, но и всем остальным отраслям экономики, так как связывает Коношу с федеральной трассой М8.

Тем временем

А пока российские автоэкстремалы радуются плохим дорогам Архангельской области и составляют по ним собственные туристические маршруты. Тем более что такого разнообразия дорог больше нигде нет: "зимники" и "летники", многочисленные паромные переправы, "бетонки", луговые и полевые дороги, а в Мезенском районе - даже деревянная дорога, вымощенная досками. Целых пять деревянных километров! Московский путешественник и фотограф Илья Дровнин не в первый раз приезжает на Север именно за такими впечатлениями.

- Сама дорога была вполне ничего, немножко красной глины и разбитых участков после дождей. Но летом кое-где есть альтернативные дороги по щельям. Едешь себе и кайфуешь, справа гора, слева вода. Деревни же располагаются на самих щельях. Высота их может составлять 30-40 метров. Виды, конечно, оттуда потрясающие, - написал путешественник в своем блоге о дорогах Лешуконского района.