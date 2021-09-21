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21.09.2021 19:19
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как беременным вакцинироваться от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге уже 19 беременных женщин сделали прививку от коронавируса. Но такая вакцинация имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в СЗФО Антон Михайлов.

Фото: iStock
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Вакцинация беременных женщин была разрешена относительно недавно. Им делают прививку "Спутник V". Отрицательного влияния вакцины на здоровье матери и внутриутробного развития ребенка не выявлено.

Однако прививку нужно делать после 22-й недели беременности. Соответствующие рекомендации дают разработчики вакцины. Их же озвучил на пресс-конференции Антон Михайлов.

Беременная женщина, которая намерена сделать прививку, должна при заполнении документов указать, что она в положении и указать срок.

Стоит отметить, что прививки на ранних сроках беременности не делают. Это общее правило, которому следуют во всех учреждениях здравоохранения России. В то же время, эксперт отметил, что среди 19 привившихся от коронавируса женщин, часть в момент вакцинации не знали о своем положении. Никаких негативных последствий от введения компонентов вакцины у них не наблюдается.

По словам Михайлова, коронавирусная инфекция у беременных может протекать в тяжелой форме. Поэтому медицинское сообщество рекомендует женщинам прививаться. Оптимальным же вариантом, подчеркнул эксперт, является вакцинация на этапе планирования беременности.

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