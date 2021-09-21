Благоустройство улицы Казахской в Волгограде завершат до 1 ноября

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Советский район регионального центра. Он проверил, как идет благоустройство сквера у аграрного университета и улицы Казахской.

Территория возле ВолГАУ полностью соответствует запросам студентов и местных жителей. Обветшалую парковую мебель заменили на новые скамейки, установили урны, парковые фигуры, беседку с мультимедийным наполнением и озелененной крышей. Завершен ремонт лестниц, ведущих от вуза ко Второй Продольной магистрали.

- Получилось прекрасное общественное пространство. Вы все помните, каким оно было до реализации проекта. Идей очень много и их нужно будет реализовать - есть потребность продолжить благоустройство вдоль Второй Продольной. Должно быть больше мест, где студенты смогут собраться группой, должны быть качели - они пользуются большой популярностью у горожан. Пусть сама молодежь определяет, выносит на обсуждение, принимает решения. А мы будем помогать, - сказал Бочаров.

Уже поступили предложения от студентов в 2022 году провести дополнительное озеленение, построить фонтан и амфитеатр для выступления творческих коллективов. Кстати, именно по инициативе молодежи территории присвоено имя генерал-майора Василия Глазкова - командира 35-й гвардейский стрелковой дивизии, оборонявшей эту территорию осенью 1942 года.

На улице Казахской пешеходную зону украсили светодиодные "одуванчики" из поликомпозита и декоративные фонари. Ранее освещения тротуаров там не было. На участке от проспекта Университетского до улицы Новосибирской предстоит высадить 150 молодых деревьев и кустарников: ели, липы мелколистные, рябины, березы, форзиции, дерны белые, пузыреплодники и другие растения. Уход за зелеными насаждениями обеспечит новый поливочный водопровод протяженностью более полутора километра. Полностью завершить благоустройство этого места нужно до 1 ноября.