В Ейске осудили на три года мужчину, бросившего полицейского через бедро

В Ейске вынесли приговор 20-летнему молодому человеку, который признан виновным в применении силы в отношении инспектора местной ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СК по Кубаниу.

Как ранее писала "РГ", 31 июля этого года полицейские заметили молодого человека, который находился на проезжей части дороги, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники правопорядка попросили его уйти с проезжей части и пройти к служебному автомобилю для составления протокола. Однако тот отказался и, перекинув сотрудника ДПС через бедро, скрылся.

В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Вскоре местонахождение нарушителя удалось установить. Его задержали.

Расследование инцидента находилось на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

Суд отправил фигуранта дела на три года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.