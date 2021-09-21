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21.09.2021 16:00
Рубрика: Экономика

Энергетики оснастят подстанции 110 кВ системами телемеханики

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в 2021 году оснастит девять подстанций (ПС) напряжением 110 кВ средствами телемеханики в рамках модернизации системы сбора и передачи информации (ССПИ). Объем финансирования работ оценивается в 75 миллионов рублей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пять подстанций расположены в Ростовской области, по две - в Волгоградской области и Калмыкии. С начала года системами удаленного контроля в электросетях уже оснащены четыре подстанции. Еще пять получат современные системы до конца года.

Фото: Пресс-служба ПАО "Россети Юг"
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Одновременно энергообъекты оснащаются регистраторами аварийных событий, которые позволят снизить время ликвидации повреждений, повысить качество оперативно-технологического управления. В период с января по сентябрь 11 подстанций в регионах присутствия "Россети Юг" обеспечены такими регистраторами, до конца года будет оснащена еще одна.

Основными поставщиками систем телемеханики для "Россети Юг" являются отечественные предприятия.

Реализация программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации дает энергетикам возможность существенно повысить оперативность получения информации с объектов.

Новое оборудование позволяет за доли секунды собирать, аккумулировать и передавать огромное количество данных на диспетчерские пункты оперативных руководителей и ретранслировать их системному оператору, удаленно подключаться к терминалам защит оборудования и регистраторам аварийных событий. В результате время ликвидации повреждений, выявленных благодаря телесигнализации, снижается на 30-70 процентов.

В 2020 году системами телемеханики были оснащены 13 ПС 110 кВ.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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