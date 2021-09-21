Энергетики оснастят подстанции 110 кВ системами телемеханики

Компания "Россети Юг" в 2021 году оснастит девять подстанций (ПС) напряжением 110 кВ средствами телемеханики в рамках модернизации системы сбора и передачи информации (ССПИ). Объем финансирования работ оценивается в 75 миллионов рублей.

Пять подстанций расположены в Ростовской области, по две - в Волгоградской области и Калмыкии. С начала года системами удаленного контроля в электросетях уже оснащены четыре подстанции. Еще пять получат современные системы до конца года.

Одновременно энергообъекты оснащаются регистраторами аварийных событий, которые позволят снизить время ликвидации повреждений, повысить качество оперативно-технологического управления. В период с января по сентябрь 11 подстанций в регионах присутствия "Россети Юг" обеспечены такими регистраторами, до конца года будет оснащена еще одна.

Основными поставщиками систем телемеханики для "Россети Юг" являются отечественные предприятия.

Реализация программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации дает энергетикам возможность существенно повысить оперативность получения информации с объектов.

Новое оборудование позволяет за доли секунды собирать, аккумулировать и передавать огромное количество данных на диспетчерские пункты оперативных руководителей и ретранслировать их системному оператору, удаленно подключаться к терминалам защит оборудования и регистраторам аварийных событий. В результате время ликвидации повреждений, выявленных благодаря телесигнализации, снижается на 30-70 процентов.

В 2020 году системами телемеханики были оснащены 13 ПС 110 кВ.