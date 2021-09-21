Как ростовчанка зарабатывает на сдаче в аренду полок в магазине

Многодетная ростовчанка Ольга Лебедева открыла свой довольно необычный бизнес. Она владеет магазином, где такие же, как и она, мастерицы могут продать плоды своего труда. А ведь еще год назад мать четверых детей едва сводила концы с концами и ломала голову, как бы заработать. Теперь бизнесвумен страдает от нехватки времени и жалеет, что в сутках всего 24 часа.

Стартовые 250 тысяч рублей Ольге Лебедевой выделили по программе поддержки малоимущих, принятой администрацией Ростова-на-Дону. Благодаря такой поддержке 179 горожан, чей доход недотягивал до прожиточного минимума на каждого члена семьи, уже стали предпринимателями.

- Мыловарением я увлекаюсь уже несколько лет. Сперва делала мыло для себя, потом на подарки, а когда появились излишки, стала продавать. Работа меня настолько захватила, что наша квартира стала походить на мастерскую. Я начала искать варианты, чтобы реализовать товар. В Ростове есть похожие магазины, но далеко не во все можно попасть. Тогда я и подумала: почему бы не открыть свой? - говорит Ольга Лебедева.

Осуществить мечту ей помогли в центре развития предпринимательства "Новый Ростов". Ольге, правда, пришлось подтвердить статус малообеспеченной и представить на суд комиссии разработанный бизнес-план. Деньги по этой программе выдаются безвозмездно, но отчитаться о тратах нужно в течение первого года.

- 25 тысяч рублей в месяц - аренда помещения. Больше чем на 100 тысяч рублей закупили полки для товара, установили сплит-систему, стол, стулья, ресепшен, - перечисляет предпринимательница. Кстати, она зарегистрировалась в качестве самозанятой и платит налоги.

В магазине товаров ручной работы на первом этаже многоэтажки Ольга и хозяйка и продавец. Полки она сдает в аренду таким же, как и она, мастерицам. За продажу проценты не берет, а цену изделий устанавливают партнерши-рукодельницы. Платят они лишь за аренду полки 400 - 800 рублей в месяц.

К слову, от желающих выставить на полку свой товар нет отбоя. Чего только тут нет: вязаные игрушки, лежанки для животных, изделия из лозы, декоративные зеркала, подсвечники, прихватки, украшения из бисера, посуда, одежда и постельное белье для младенцев, разные виды мыла, картины, брелоки, кашпо и многое другое.

Сейчас в магазине 120 полок, и все они заняты. Помещение специально искали двухкомнатное. В одной - торговая площадь, в другой - мастерская, где регулярно проходят мастер-классы. Это еще один способ заработка для донских мастеров.

Ольга ведет аккаунт в соцсетях, на раскрутку которого также понадобились средства. Но благодаря современным технологиям в магазин пришли новые покупатели. Некоторым товары отправляют даже в другие города.

В этом году ростовчане, готовые заниматься предпринимательской деятельностью, получили уже более 40 миллионов рублей для развития бизнеса в рамках проекта социальной адаптации. Так, ростовчанка Юлия Горючкина смогла открыть магазин стройматериалов. Самозанятая Евгения Величко - детский досуговый центр, а Роман Петренко - ветеринарную клинику. Как рассказали "РГ" в администрации Ростова, малоимущие граждане, желающие открыть бизнес, могут получить до 250 тысяч рублей на оплату аренды и налогов, приобретение оборудования, мебели, оргтехники, сырья и расходных материалов.

Планируется, что до конца года по программе социальной адаптации будет выделено еще 36 миллионов рублей. Это неплохая возможность для всех, кто хотел стать предпринимателем, но сомневался в своих силах.

Бизнесвумен в 50 раз увеличила производство

Предпринимательница из Ростова-на-Дону Кристина Базиленко уже четвертый год шьет женскую одежду и создает коллекции для известных брендов. Она обратилась в центр "Мой бизнес" за льготной финансовой поддержкой, чтобы купить новое оборудование и расширить производство.

- В 27 лет я решила воплотить свою давнюю мечту и заняться швейным бизнесом. На взятые в долг 300 тысяч рублей арендовала небольшое помещение площадью 50 квадратов и открыла свой первый швейный цех. Тогда нас было пятеро: я, технолог, три швеи и утюжильщица, - вспоминает предпринимательница.

За несколько лет производство Кристины Базиленко увеличилось в 50 раз. Сейчас производство занимает 1000 квадратных метров. Раскройный и швейный цеха, склад и офисное помещение размещаются в трехэтажном здании. А в штате состоят уже 50 сотрудников. При этом бизнесвумен планирует еще больше увеличить производственные мощности. Получив льготное финансирование, она приобрела новые швейные машинки.

- В рамках нацпроекта поддержки предпринимательства для женского бизнеса был разработан специальный микрофинансовый продукт "Приоритетный". Это микрозаем от 100 тысяч до пяти миллионов рублей на срок до 24 месяцев со ставкой от 6,5 до 9,75 процента годовых, - сообщила Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, оператора региональных центров "Мой бизнес".

Кстати, по словам Кристины Базиленко, от подачи документов до перечисления денег на счет прошло всего несколько дней.

- Я была приятно удивлена такой скоростью работы, поддержкой по всем вопросам и отсутствием бюрократии. Если честно, больше времени у меня ушло на раздумья, - говорит она.

Кстати

С начала года муниципальный центр развития предпринимательства "Новый Ростов" оказал поддержку 909 гражданам: 544 человека получили консультации по ведению бизнеса, 163 обучились в Школе начинающего предпринимателя, для 161 человека подготовлены бизнес-планы, 41 человек зарегистрирован в качестве предпринимателя. Всего с начала года обратились в центр "Новый Ростов" и получили помощь четыре тысячи человек.