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21.09.2021 10:15
Рубрика: Общество

Как жители Ростовской области зарабатывают в интернете

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 215(8566)
Инфобизнес и продажи обучающих курсов в соцсетях стали одним из самых быстрорастущих сегментов в "дистанционной" ковидной экономике. Для таких проектов не нужен первоначальный капитал, а стать звездой всероссийского масштаба может любой человек, обладающий полезными и интересными для аудитории навыками. Существует ли алгоритм успеха, как обойти конкурентов в Сети и может ли бесплатный канал в "Инстаграме" приносить ощутимый доход? Мы попробовали в этом разобраться

Примерно в каждом десятом объявлении в сторис "Инстаграма" содержится предложение о продаже каких-нибудь тренингов, уроков или курсов. Основная часть из них бесполезна. Несколько лет назад даже появился термин "инфоцыганство".

Фото: Тагир Раджавов
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Речь идет о предложениях за плату "обучиться успеху", стать богатым и знаменитым, создать уникальный личный бренд и тому подобное, но все это лишь набор "мотивационных установок", плохо подходящих к жизненным реалиям. Однако есть в этом потоке и толковые специалисты, которые действительно способны научить клиента многим вещам, от вышивания и кулинарии до программирования в Python или углубленного изучения "1С Бухгалтерии". Правда, многие из них работают под черным флагом или опасаются конкуренции, а потому отказываются рассказывать о себе и своем бизнесе. Но некоторые профи согласились приоткрыть для "РГ" тайну блогерской кухни.

32-летний ростовчанин Семен Фогель - учитель так называемой светской практики медитации mindfulness, создатель авторского курса. Он уже много лет работает корпоративным тренером, обучает продажам и переговорам. У Семена была высокооплачиваемая работа, стабильность и предсказуемое будущее. Однако пять лет назад он понял, что гораздо перспективнее работать на себя. Да и интереснее.

- Мое увлечение медитацией началось восемь лет назад. Тогда я не мог представить, что оно будет приносить доход. Первые несколько лет ушли на постижение тонкостей этой практики, - говорит тренер. Сейчас он работает в Ростове на удаленке, при этом практически каждый день выкладывает посты о медитации, делится своими мыслями, публикует собственные (кстати, весьма остроумные) юмористические зарисовки. И параллельно приглашает подписчиков на свои уроки. И хотя это не является самоцелью, Семен, по его собственному признанию, уже зарабатывает на обучении медитативным практикам примерно столько же, сколько зарабатывал раньше в качестве бизнес-тренера. А это, судя по открытым данным на рынке, около 100 тысяч рублей в месяц.

Еще один ростовчанин, Михаил, обучает желающих игре на гитаре. Днем он продает специализированную технику в крупной ростовской компании, а в свободное время ведет собственные курсы. Михаил в детстве окончил музыкальную школу, после этого много лет упорно занимался и достиг достаточно высокого уровня. Несколько лет назад он просто выставлял свои объявления на "Авито" и работал с учениками в частном порядке как репетитор. А потом понял, что можно зарабатывать гораздо больше, продавая записанные занятия. Чуть больше года назад Михаил подготовил видеокурс игры на акустической и электрогитаре. За семь тысяч рублей клиенты получают полный доступ к материалам. После каждого урока им приходит домашнее задание, которое нужно снять на видео и отправить преподавателю в течение двух суток. Учитель в ответ высылает свои замечания по технике, постановке рук и так далее. В отдельных случаях, если требуется, он может провести занятие по "Скайпу". Только после успешно сданной "домашки" открывается следующий урок.

- Мы идем постепенно, от простого к сложному. Времени достаточно, чтобы все проработать. Получается не менее эффективно, чем частное офлайновое занятие, при этом охват клиентов в десятки раз больше, - признается музыкант. - Десять тысяч рублей, потраченных на рекламу в интернете, дают в среднем восемь новых учеников, а это 56 тысяч рублей. У меня уже сейчас практически полностью загруженный график, все время уходит на проверку домашних заданий. До конца года я планирую бросить основную работу и заняться исключительно обучением. Такой бизнес уже приносит мне гораздо больше денег, чем работа в фирме. При этом сейчас от пользователей приходит много запросов на создание узкотематических индивидуальных курсов, например, по блюзовой и джазовой гитаре. И сейчас я как раз занимаюсь записью такого материала. Как показывают предварительные расчеты, спрос на него гораздо выше, чем на "базовый" курс. А еще думаю над тем, чтобы объединить усилия с другими музыкантами.

Фото: Из личного архива Марии Кондратюк
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Примечательно, что в соцсети уходят даже те компании, которые изначально работали в веб-сегменте, то есть на привычных нам сайтах.

- Взять, к примеру, СМИ. Раньше мы думали, что газеты постепенно уйдут в прошлое и останутся только сайты. А сейчас видим, что и сайты уже - это прошлый век. Аудитория активно перетекает на универсальные платформы, в соцсети и мессенджеры, - говорит администратор "Инстаграм"-канала "Агробизнес в России" Владимир Лубянский. - У нас есть основной, якорный веб-сайт, где мы публикуем новости и аналитику. Но наибольшую долю аудиторию нам уже сейчас приносят каналы в "Инстаграме", "Телеграме" и на "Яндекс. Дзене". Более того, если вы наберете в поисковой строке "Яндекса" запрос "агроСМИ", то первой ссылкой вам покажут не газеты или сайты, а именно наш "Инстаграм"-канал. Такова сегодня структура медиарынка. Оттуда же к нам приходит большинство клиентов, которые хотят разместить рекламу. Пресс-секретари в сельхозкомпаниях параллельно являются их же SMM-менеджерами. На нас подписаны практически все крупные производители сельхозтехники, агрохимии и так далее. И нам гораздо проще наладить с ними контакт через "инсту", чем через традиционные электронные письма или личные встречи.

Совет начинающим инфобизнесменам

Что делать, если вы хотите организовать свои курсы? Главное, понять, в чем вы действительно хороши и будет ли ваша тема интересна широкому кругу подписчиков. Также нужно самому пройти какой-нибудь подобный курс, это позволит понять, как все выглядит со стороны, говорит Семен Фогель. А в идеале желательно ознакомиться с так называемыми курсами по прохождению курсов. Там вас обучат всем премудростям организации инфобизнеса. Но перед покупкой таких материалов обязательно надо почитать отзывы о них, чтобы обезопасить себя от некомпетентных "инфоцыган". Кроме того, необходимо досконально разобраться в технической стороне вопроса. Освоить навыки видеосъемки, звукозаписи и монтажа, постпродакшн и так далее. Даже если вы в будущем планируете нанять себе помощников, нужно понимать, что они делают и сколько стоят.

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