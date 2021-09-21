Крымские татары сочли неадекватной оценку Турцией выборов на полуосторове

Непризнание Турцией выборов в Госдуму РФ на территории Крыма выглядит как минимум неадекватным на фоне укрепления военного и экономического сотрудничества с Россией. Об этом в комментарии "РГ" заявил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие в Крыму 17-19 сентября выборы в Государственную Думу РФ не имеют юридической силы для Анкары, так как она не признает присоединение полуострова к России.

По мнению Умерова, Турция всячески усиливает свое присутствие на Южном Кавказе, что подтверждает, например, ее дружеские отношения с Азербайджаном.

- Не признавая Крым российским, власти Турции преследуют свои геополитические интересы. И до интересов Украины им никакого дела нет, - считает Эйваз Умеров.

Глава национально-культурной автономии крымских татар убежден: чтобы сформировать объективную позицию в отношении Крыма, представителям турецких властей следовало бы посетить полуостров, напрямую пообщаться с крымчанами, в том числе с крымскими татарами.

- В итоге они убедились бы в том, что выбор крымчан в 2014 году максимально соответствует тому демократическому духу, что сохраняется здесь и по прошествии семи лет, - считает он.

Умеров подчеркнул, что крымские татары на полуострове (за редким исключением сторонников запрещенных в РФ экстремистских организаций "Меджлис крымскотатарского народа" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") довольны жизнью в российском Крыму.

- Народ давно определился с выбором, на который не повлияет политика Евросоюза или Турции и их непризнание проводимых в Крыму выборов, - уверен он. - Как сказал президент Владимир Путин: вопрос Крыма закрыт окончательно. Крым - Россия навсегда.