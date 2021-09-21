Крымский производитель электрокаров запатентовал двигатель своей разработки

К 2025 году на территории Крыма должно быть 500 зарядных станций для электротранспорта, включая более 200 быстрых зарядок. Электровелосипеды нынешней осенью выйдут на междугородние трассы региона, а электромобили крымского производства в будущем году появятся на дорогах общего пользования. О том, как реализуется на полуострове региональная программа развития электротранспорта, узнавал корреспондент "РГ".

Основной и пока единственный производитель электротранспорта в Крыму - компания "Эльтавр" - в сентябре получила патентное свидетельство на собственный высокоэффективный малошумный электродвигатель. Силовой агрегат без магнитов и щеток мощностью 45 КВт в пять раз производительнее любого импортного аналога в этом классе. А отечественная литиевая батарея заряжается от бытовой розетки до 80 процентов за три часа и прослужит 16 лет. Импортные аккумуляторы такого же уровня придется менять каждые два года. Сейчас в линейке производителя электроавтомобили трех видов: пассажирские, грузовые и коммунальные. Последняя разработка - поливально-моечный коммунальный автомобиль "Эльтавр-Як".

- Наши коммунальные машины в этом году прошли обкатку в Ялте, - рассказал генеральный директор НПО "Эльтавр" Михаил Демурия. - Отмывали город после июньского наводнения.

Компактные и маневренные коммунальные машины предназначены для работы в самых людных местах курортов. В будущем году муниципальные власти крымских городов планируют очередную закупку коммунальной техники, в правительстве республики обещают предусмотреть квоту на приобретение поливально-моечных электромашин. Производитель считает, что он выиграет конкурс благодаря мощности, надежности и ремонтопригодности своего товара.

Кроме того, уже в будущем году крымские электромобили выйдут на дороги общего пользования полуострова. Машины способны заезжать на затяжные горные склоны с углом подъема до 30 градусов, а благодаря рекуператорному торможению могут заряжаться при спуске на тормозах. Запас хода на одном заряде составит 80 километров на горной трассе и 110 на равнине. Чтобы весной будущего года вывести транспорт на дороги, производитель должен доукомплектовать машины ремнями безопасности, боковыми дверьми и сообща с местными властями проработать паспорта маршрутов. Предполагается что на крымских курортах электромобили будут перевозить туристов между поселками и пляжами, что особенно актуально на южном горном берегу полуострова.

Что касается электросамокатов, то они уже завоевали улицы. В этом сегменте на рынке полуострова конкурируют несколько прокатчиков.

- Сейчас у нас в Крыму 151 одна зарядная станция для самокатов, а всего в России их уже 366, - рассказал "РГ" технический директор компании проката индивидуального электротранспорта E-motion Алексей Щеславский. - В ближайшее время в нашей сети появятся трехколесные электровелосипеды, которыми смогут воспользоваться в том числе маломобильные граждане. Появятся велосипеды повышенной проходимости. На двухколесном электротранспорте можно будет путешествовать между городами.

Компания дает напрокат импортные самокаты. Программное обеспечение, зарядные станции и комплектующие к ним - собственная разработка. Дефицит автомобильных зарядных станций - пока главный сдерживающий фактор развития электротранспорта в Крыму. По разным оценкам сейчас в регионе их от 30 до 40, это крайне мало. В Ялте, например, до сих пор нет ни одной зарядки. Инфраструктура электротранспорта развивается по трем направлениям. Где-то в этом заинтересованы отельеры, например, в Алуште первая быстрая зарядная станция появилась у пансионата "Море". В других случаях инвесторами выступают сами продавцы зарядных станций либо муниципальные власти.

- Расширение сети зарядных станций упирается в проблему малой мощности электроэнергии и бюрократические процедуры, связанные с оформлением, - говорит директор компании DriveEnergy Руслан Девлечаев. - У нас сейчас две быстрых и одна медленная зарядка в Симферополе. Кроме того, планируем шесть-семь станций смонтировать в Бахчисарае возле музейных комплексов. Заинтересованность в этом проявили муниципальные власти. Переговоры ведем в Коктебеле и Судаке. Также владельцы крупных торговых центров крымской столицы не против, чтобы на прилегающей территории появились места, где можно зарядить электротранспорт.

Стоимость медленной зарядной станции (процесс заполнения аккумулятора длится 2-3 часа) сравнительно невелика - 150 тысяч рублей. Ценовая линейка быстрой зарядки (до 80 процентов емкости батареи за 30 минут) начинается от 1 миллиона 100 тысяч рублей и варьируется от 30 до 240 КВатт мощности. При условии эксплуатации семь - восемь часов в сутки оборудование окупается через год, говорят специалисты. При этом надо учитывать, что для таких машин как Tesla мощности зарядной станции в 60 КВатт будет недостаточно.

Пока наиболее бодрыми темпами инфраструктурой для электромобилей в Крыму обрастает федеральная трасса "Таврида". Четыре быстрых зарядных станции на ней уже действуют. До конца года на всем протяжении дороги от Крымского моста до Севастополя можно будет без проблем зарядить авто.

- В ближайшее время "Тавриду" полностью оборудуют для электротранспорта, - рассказал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко. - Зарядные станции на трассе устанавливают за счет инвесторов.

Следующими после дорог курортных городов и столицы республики инфраструктурой будут оборудованы трассы Белогорск-Приморский, Армянск-Симферополь, Симферополь-Саки и Симферополь-Алушта. В сентябре Крым представит правительству России схему локализации 120 зарядных станции на территории полуострова. Их обустройство должно начаться уже в этом году.

Прямая речь

Ирина Кивико, вице-премьер правительства Крыма-министр финансов РК:

- Курортные города Крыма должны стать населенными пунктами, где в будущем полностью откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Мы хотим, чтобы Крым стал первым электромобильным курортом России. В качестве первого шага в этом направлении нам надо рассмотреть возможность размещения электрических зарядных станций на территории действующей сети АЗС.

Справка "РГ"

За шесть месяцев 2021 года в России зарегистрировано 650 новых электромобилей. Всего же по дорогам страны ездит более 2000 таких машин. Лидерами покупательских предпочтений являются электромобили Tesla, Porsche и Audi.