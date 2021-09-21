Лучшим коммунальным предприятиям Ростова вручили знаки отличия

Коммунальные предприятия Ростова-на-Дону получили положительную оценку со стороны председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, который с рабочей поездкой посетил Ростовскую область.

В частности памятный диплом и знак отличия "Образцовое предприятие ЖКХ" вручен трудовому коллективу Центральной котельной на улице Береговой - одному из предприятий коммунальной организации города, обеспечивающей теплом и электроэнергией 70 процентов потребителей мегаполиса.

Необходимо отметить, что в России насчитывается всего чуть более 20 предприятий - обладателей такого знака отличия.

Почетную награду, как подчеркнул Сергей Степашин, предприятие удостоено за большое внимание к вопросам экологии и энергосбережения, а также внедрению новых технологий и автоматизации производства. После модернизации в 2014-2016 годах тепловая мощность предприятия увеличилась с 220 до 420 Гкал/ч, а электрической станции со 160 до 200 МВт.

Ранее почетный знак "Дом образцового содержания" был присвоен 16-ти этажному зданию на проспекте Комарова.

- Очень хорошо и приятно, что у нас в коммунальной сфере есть такие эталонные дома и организации, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. Теперь важно удержать эту высокую планку, - отметил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.