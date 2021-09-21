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21.09.2021 13:13

Осень скорректировала ценовую политику крымских отелей

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 215(8566)
Крым вошел в топ самых популярных направлений для путешествий этой осенью. Плюсы бархатного сезона на Черноморском побережье - теплая погода, температура морской воды 19-22 градусов, фестивали, в том числе, и гастрономические, а также снижение цен на отдых. В сентябре пакетные туры на двоих в Крым подешевели на 40 процентов до 31 тысячи рублей (с авиаперелетом, семидневным проживанием и питанием), подсчитали в АТОР.
Традиционно в бархатный сезон популярен Южный берег Крыма. Фото: Мария Орлова/ РГ Традиционно в бархатный сезон популярен Южный берег Крыма. Фото: Мария Орлова/ РГ
Традиционно в бархатный сезон популярен Южный берег Крыма. Фото: Мария Орлова/ РГ

По данным Министерства курортов и туризма РК, в сентябре-октябре уровень бронирования объектов размещения в целом по Крыму составил до 70 процентов. При этом некоторые отели забронированы на 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. Санатории в среднем загружены на 70-80 процентов в сентябре, некоторые на 90-95 процентов.

Фото: iStock
Названо место строительства нового курортного города в Крыму

Этот год стал для курортно-туристического сектора очень необычным. За восемь месяцев 2021 года в республике отдохнули 7,4 миллиона граждан. Это на 24 процента больше, чем в 2019 году, когда регион побил рекорд постсоветского периода. Летом Крым посетили более 5,2 миллиона туристов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 15 процентов больше, чем летом 2019 года. Прогнозы на бархатный сезон благоприятные. Например, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев считает, что к октябрю республика примет восемь миллионов человек.

Коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах отмечает увеличение спроса на отдых в Крыму осенью на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Продолжительность отдыха в бархатный сезон - 7-10 дней в отелях, в санаториях - 12-14 дней. На первом месте по востребованности был и остается Южный берег Крыма - Ялта, Алушта, далее следуют западное и восточное побережье, - говорит Оксана Булах.

По наблюдению исполнительного директора ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светланы Возной, бронирование на бархатный сезон на уровне прошлого года.

Фото: iStock
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

Несколько иная ситуация в Севастополе. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова отмечает, что уровень бронирования ниже на 20-30 процентов, чем в сентябре-октябре прошлого года - тогда была почти 100 процентная загрузка. Эксперт не исключает, что снижение показателей связано с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии (в отели заселяют только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител).

Что касается ценовой политики, то к середине сентября цены на отдых традиционно снижаются на 20-30 процентов. Например, двухместный номер "комфорт" с хорошими условиями в Алуште в высокий сезон стоил 4400 рублей в сутки, в начале сентября - 3800, с 16 сентября уже 3400.

- Обычно снижение цен происходит с 10-15 сентября. В это же время наши отельеры начинают устраивать для отдыхающих различные акции. Есть отели, где номер на двоих сейчас стоит от 2,5 тысячи рублей, - отмечает глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

По информации директора по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксаны Шустиковой, средний чек в отелях Крыма в бархатный сезон (после 15 сентября) составляет 16 985 рублей на двоих, средняя продолжительность отдыха - 6-7 ночей. Данные получены на основе анализа бронирования в 10 городах полуострова).

Средняя стоимость отдыха в мини-отелях Ялты - 3,6 тысячи рублей в сутки, в пятизвездочных гостиницах и арт-виллах - до 30 тысяч в сутки, в мини-отелях Алушты и Севастополя - 2,8 тысячи, в Феодосии - 2,3 тысячи, в Евпатории - 2,5, в Судаке - 2,2.

По данным Tvil.ru, по числу бронирований на сентябрь-октябрь лидируют Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.

В это время года у отдыхающих пользуется спросом событийный туризм.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Туристы - великие комбинаторы, они успевают и на море сходить, и активно путешествовать, посещать различные экскурсии, дегустировать крымские вина, блюда из локальных крымских продуктов, - рассказывает Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

- Традиционно в бархатный сезон популярен Южный берег Крыма, его отели заполняются в первую очередь. Осень - комфортное время для путешествий, эногастрономического туризма, гости с удовольствием посещают винные предприятия, расположенные недалеко от ЮБК - в Бахчисарайском районе, Севастополе. В Крыму за последний год появились новые предприятия авторского виноделия, - добавляет Светлана Возная.

На осень запланировано много интересных, зрелищных, "вкусных" мероприятий. Например, в октябре пройдет фестиваль воздушных шаров на Белой скале, эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" и другие.

Кстати

У туристов пользуется спросом и посуточная аренда квартир. По данным "Авито Недвижимость", Крым вошел в топ-5 самых популярных направлений для отдыха осенью. И если в 2019-м и 2020 годах республика была на третьем-четвертом месте после Краснодарского края, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, то этой осенью по популярности Крым на втором месте после Кубани. Но при этом спрос в республике на посуточную аренду жилья за год незначительно снизился - на 7,7 процента.

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