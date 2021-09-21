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21.09.2021 13:22
Рубрика: Власть

В Кремле оценили заявления МИД Турции по выборам в Крыму

Текст: Кира Латухина
В Кремле выразили сожаление в связи с позицией Турции по Крыму, но надеются, что Анкара изменит свое мнение в соответствии с реальным положением дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заявление МИД Турции про юридическую силу выборов в Госдуму в Крыму, Песков подчеркнул: "Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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На вопрос журналистов, можно ли назвать Турцию дружественной страной для России, пресс-секретарь президента заметил, что это государство - партнер РФ. Наличие существенных вопросов, по которым есть разногласия, не препятствие для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных тем, считает он. "Что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что по Крыму "российская сторона никак не может менять позицию". "Крым - это ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений... и мы будем помогать дальше нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор", - заключил Песков.

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