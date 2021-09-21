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21.09.2021 12:54

Почему на Дону могут подорожать холодильники и кондиционеры

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 215(8566)
Из-за сложностей ввоза импортных хладагентов в России могут подорожать холодильники и сплит-системы. В Ростовской области эти товары пока продают по ценам прошлой весны.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят, например, Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje, обратилась в Минэкономразвития РФ с жалобой на проблемы, связанные с импортом хладагентов, используемых при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров.

Фото: iStock
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- Холодильники большинства известных иностранных марок сегодня производятся в России, у нас есть даже фирменные заводы мировых брендов. А вот производства с нуля кондиционеров в нашей стране пока нет. Этот товар завозится из-за рубежа, - поясняет менеджер крупного ростовского магазина по продаже электробытовых приборов Михаил Волченко.

С июля 2021 года импортеры гидрофторуглерода стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов на ввоз хладагентов, разрушающих озоновый слой, и техники, которая их содержит. А производители и продавцы предупреждают о возможном дефиците холодильников и кондиционеров из-за новых правил импорта экологически опасных товаров.

Гидрофторуглерод применяется в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей, различных аэрозолей и другой продукции, он считается вредным, поскольку способствует созданию парникового эффекта.

В федеральном ведомстве объясняют свою позицию тем, что в этом году уже исчерпан предельно допустимый объем потребления гидрофторуглерода.

Дело в том, что импортеры, которые успели оформить разрешение на его ввоз до июля 2021 года, выбрали квоту, остальные же до начала будущего года не смогут ввезти эту продукцию, что приведет к значительным убыткам: товар уже находится в пути, и если правила не изменятся, его придется возвращать продавцам.

Импортеры бьют тревогу, хотя пока отпускные цены на холодильники и сплиты не выросли. Как считают в Ассоциации предприятий индустрии климата, это объясняется тем, что у производителей еще остались запасы хладагентов.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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По словам исполнительного директора организации Дмитрия Кузина, разрешение на ввоз гидрофторуглерода в Россию будут выдавать только с января, следовательно его поставки в страну возможны лишь примерно в середине следующего года, а это приведет к росту стоимости товаров.

Кстати, более года назад, по данным Ростовстата, холодильники, как и другая бытовая техника, подорожали на семь процентов. Однако, как показал опрос "РГ", рост цен оказался выше и составил не менее 20 процентов.

Сейчас например, самый маленький домашний холодильник высотой 85 сантиметров стоит 13 тысяч рублей, а средняя стоимость техники побольше в магазинах Ростовской области в целом составляет 44 - 45 тысяч рублей. Цена барных холодильников начинается от пяти до шести тысяч, сплит-систем - от 17 тысяч рублей. Как замечает Михаил Волченко, речь идет о качественной технике с хорошим компрессором.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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