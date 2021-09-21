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21.09.2021 14:21
Рубрика: Общество

"Роза Хутор" и ученые разработают "зеленый" стандарт для курортной индустрии

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Сочинский горный курорт "Роза Хутор" и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве договорились о партнерстве в деле разработки "зеленого" стандарта для природно-рекреационной индустрии.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Роза Хутор" выступил с инициативой внедрения корпоративного "Зеленого кода" в рамках создания на территориях Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника необходимой инфраструктуры для природной рекреации и активного туризма. Курорт развивает сеть горных туристских лагерей, соединенных непродолжительными маршрутами. Этот проект направлен на формирование условий для доступного, безопасного и комфортного пешего туризма, включая стандартные услуги горного приюта: отдых, ночлег, питание, логистическую доступность для доврачебной помощи в случае травмы или эвакуации пострадавшего и др.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Музей археологии "Розы Хутор" посетили уже более 100 тысяч человек

- Все больше людей в России, как и во всем мире, стремятся к путешествиям в дикой природе. По мере удаления от цивилизации их ждет риск, а также жизненно важная потребность в восстановлении сил, удовлетворении голода и элементарной гигиене. За селфи в соцсетях на фоне покоренных грандиозных ландшафтов неискушенная публика часто не видит ни риска, ни все еще повсеместного в России отсутствия нужной инфраструктуры. Результат - неумолимая статистика несчастных случаев среди туристов и печальные для природы последствия стихийного туризма. Позитивные изменения здесь нужны остро, но это сложная проблема, требующая комплексного подхода. Необходимо заниматься информированием туристов, профессиональной подготовкой гидов, а в деле сохранения природы делать упор на совершенствование инфраструктуры, - говорит российский альпинист-высотник и первовосходитель обладатель звания "Снежный Барс" Виталий Лазо.

Потребители туристских продуктов, выбирающие природную рекреацию и активный туризм, в равной степени демонстрируют ожидания как в отношении сервиса, комфорта и безопасности, так и качества окружающей среды и доступности природных красот.

- Создание и управление туристской инфраструктурой в удаленных местах - серьезный вызов для нашей команды. Мы должны при этом не только учитывать интересы наших гостей, но и соответствовать принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды. Именно поэтому мы приняли решение внедрять "Зеленый код", корпоративный стандарт, определяющий требования к качеству возводимых объектов, - комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

Инициатива по разработке и внедрению "зеленых" стандартов нуждается в публичной верификации.

- Мы солидарны с профессиональным сообществом в том, что система оценки деятельности курорта в этом направлении должна быть абсолютно прозрачной. Гринвошинг - точно не наш метод, поэтому для совершенствования нашей разработки считаем важным ее обсуждение в экспертной среде, - подчеркивает Колосов. Он также отмечает высокий интерес к этой инициативе со стороны профессионалов в области "зеленого" строительства. Это объясняется тем, что в рекреационном сегменте российского рынка девелопмента, в отличие от, например, офисного и жилого, практика применения "зеленых" стандартов пока не получила распространения.

"Роза Хутор" и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве заключили партнерство, направленное на разработку отраслевого "зеленого" стандарта для природно-рекреационной индустрии. Заготовкой для нового отраслевого стандарта послужит разработанный на курорте корпоративный "Зеленый код".

- Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве - опорный институт профессионального сообщества на рынке "зеленого" строительства в России. Мы представляем отечественную инженерную школу и обладаем сильной экспертизой, апробированной многолетним практическим опытом. Встав в 2014 году на путь развития независимой системы сертификации объектов недвижимости на соответствие целям устойчивого развития, к настоящему времени мы выпустили 20 практических руководств по проектированию и строительству объектов различного назначения, сформировали сообщество более чем из 300 специалистов и сертифицировали более 150 объектов, оказав девелоперам помощь в выборе решений, способствующих экологической эффективности, ресурсосбережению и заботе о благополучии людей. Мы рады найти на стороне "Розы Хутор" инициативу отраслевого лидера и видим хорошие шансы на успех нашего совместного предприятия, рассчитывая на то, что курорт послужит лабораторией для апробации нового стандарта, - рассказывает Вера Бурцева, директор НИИУРС.

"Роза Хутор" и НИИУРС планируют ряд совместных шагов, направленных на вовлечение экспертов в дискуссию о содержании и особенностях применения нового отраслевого стандарта и в ближайшее время приступят к рассылке приглашений и информационных материалов широкому кругу интересантов. Ожидаемый результат совместной работы - общедоступный для всех участников рынка стандарт проектирования и строительства инфраструктуры для природного туризма, опирающийся на принципы экологической эффективности, ресурсосбережения и благополучия конечных потребителей.

Формирование нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" со значительным объемом государственных инвестиций в отрасль, выбор туризма в числе основных направлений экономического развития в целом ряде регионов на фоне заметной активизации этого рынка - очевидные сигналы, указывающие на долгосрочную положительную тенденцию.

В этой связи стороны партнерства уверены в том, что новый "зеленый" стандарт проектирования и строительства туристской инфраструктуры будет весьма востребован на растущем рынке природной рекреации в России.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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