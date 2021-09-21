Рыбакам юга России разрешили увеличить добычу шпрота

Осеняя путина, начавшаяся в Азовском и Черном море, сулит российским рыбакам богатый улов. На основании расчетов ученых Федеральное агентство по рыболовству увеличило рекомендованную добычу шпрота (кильки) в Черном море на 3136 тонн (с 19 543,950 до 22 679,950 тонны).

На ловца и шпрот плывет

Самые рыбные места сейчас у западных берегов Крыма, преимущественно в южной половине Каламитского залива. По информации Центра оперативного прогноза промысла, в начале сентября в Черном море работали два среднетоннажных судна с суточным выловом от 18 до 47 тонн шпроты на один траулер. Вскоре к ним присоединилась еще одна шхуна, рыбаки которой за три дня путины выловили около 37 тонн кильки.

Необходимо отметить, что весной показатель добычи рыбы в Азово-Черноморском регионе оказался самым низким в России. С начала года и до 25 мая черноморские рыбаки выловили 23,78 тысячи тонн шпрот, это на 25,5 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Хамсы добыто 13,51 тысячи тонн, что на 5,88 тысячи тонн меньше, чем в 2020 году. Зато вылов тюльки увеличился на 500 килограммов и составил 2,14 тысячи тонн.

Сейчас черноморским рыбакам помогает природа. В начале сентября у берегов Крыма и Краснодарского края преобладал западный и северо-западный ветер скоростью от трех до 13 метров в секунду. Средняя суточная температура воздуха составила 23 - 25 градусов, а поверхностной воды - 23 - 28 градусов. В Таганрогском заливе и Азовском море завершился так называемый заморный период: рыбные запасы стали увеличиваться.

Кроме того, в помощь рыбакам донские ученые разработали пробную версию компьютерной имитационной модели Азовского моря. На ее основе сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбной отрасли создали программный комплекс для картирования рыболовного промысла FishingMAP. Разработка позволяет сформировать карты суммарного вылова отдельных видов рыбы, начиная с 2016 года, карты улова за час траления, а также обозначает количество судов в месте промысла и другие важные параметры.

По словам заведующего отделом информационно-математических технологий Сергея Кульбы, благодаря этому комплексу картина промысла стала более наглядной. Теперь можно не только анализировать плотность улова, но и оценивать участие в промысловой деятельности судов определенного типа.

Карты, созданные с помощью FishingMAP, уже публикуются в центре оперативного прогноза Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

С Волги без воблы

Астраханские рыбодобывающие предприятия тоже приступили к осеннему промыслу. Ловить в этом сезоне будут в основном щуку, леща, чехонь, карася, сазана и сома. А вот знаменитой астраханской воблы осталось настолько мало, что ее доля в разрешенном улове на 2021 год составила менее двух процентов, всего 1,2 тысячи тонн. Притом что общий план - 68,6 тысячи тонн, что на 22 процента больше, чем в прошлом году.

Как сообщили "РГ" в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 26 тысяч тонн рыбы частиковых пород выловили уже в весеннюю путину, это 38 процентов от квоты и почти на одну тысячу тонн больше, чем прошлой весной.

- С уловом проблем нет, минувшей осенью квоту выбрали практически стопроцентно, - рассказал "РГ" гендиректор астраханской рыбодобывающей компании Виктор Данилов, подчеркнув, что единственная проблема, с которой могут столкнуться рыбаки во время промысла, - это непогода.

Зависимость эффективности вылова от гидрометеорологических условий отмечают и ученые. Например, в начале весны из-за низкой температуры воздуха в прибрежной зоне Каспийского моря стал образовываться лед и уже начавшуюся весеннюю путину пришлось приостановить. А слишком высокая температура воды позапрошлой осенью привела к тому, что ход рыбы оказался разреженным и слабым.

По данным НИИ, этой весной рыбакам уже удалось превысить прошлогодние показатели по вылову щуки на 30 процентов и чехони - на 16. Нынешней осенью, как ожидается, хорошо будет ловиться судак, сазан, сом, лещ, красноперка и карась.

- Популяция судака постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует промысловый улов последних лет, - сообщили в институте. - Улов леща ожидается в пределах многолетних значений. Состояние популяции сазана оценивается как удовлетворительное.

Ученые отмечают благоприятные условия воспроизводства сома, а вот с воблой дела обстоят гораздо хуже. Между тем в прошлом это был самый многочисленный промысловый вид: вобла составляла до 40 процентов общего улова.

- С начала 2000-х запасы воблы уменьшились с 53,9 до 22 тысяч тонн. Улов за этот период снизился в шесть раз, а за сто лет наблюдения - более чем в 100 раз, - сообщили в НИИ. - Итоги весенней путины показали, что нерестовый ход воблы был слабым, прерывистым и непродолжительным.

Полки и браконьеры

Эксперты объясняют сокращение запасов воблы систематическим несоблюдением рыбохозяйственных полок (так называют оптимальный для рыбы срок и объем весеннего сброса воды с волжских водохранилищ). Воду подают то слишком рано, то слишком поздно, часто сокращают в целях экономии сам период паводка. В результате рыбная молодь не успевает созреть и погибает.

- Неблагоприятные гидрологические условия экстремально маловодных 2015 и 2019 годов сильно повлияли на размножение воблы, были практически утрачены целые поколения в структуре популяции вида, - сообщили в НИИ.

Необходим естественный водный режим половодья и охрана популяции воблы, особенно в период ее нереста. Кроме того, в удручающем положении, по данным ученых, находится еще один ценный астраханский вид, осетровые. Причина - браконьерство. Искусственное воспроизводство позволяет лишь удерживать численность осетровых на минимальном уровне.

А вот карась, красноперка, густера, окунь, жерех и прочая не пользующаяся спросом на потребительском рынке рыба в меньшей степени зависит от весеннего половодья, более устойчива к неблагоприятным погодным условиям и совершенно не интересна браконьерам.

Компетентно

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза:

- Сегодня рыбная отрасль развивается в соответствии с передовыми мировыми тенденциями. Но пандемия вносит существенные коррективы, нарушает традиционную производственную, сбытовую цепочку. Наша задача - адаптироваться к новым условиям, закрепить результаты работы рыбохозяйственного комплекса. Для этого мы продолжим стимулировать инвестиционную активность и совершенствовать механизмы государственного регулирования.

Кстати

По мнению ученых, любительское рыболовство существенно влияет на состояние водных биоресурсов. В этом году массовый заезд рыбаков-любителей из других регионов начался уже с конца марта. К середине апреля они заняли практически все пригодные для вылова места. Лов рыбы повсеместно продолжался и во второй половине мая, в период нереста, хотя рыбалка в это время запрещена. Отмечен массовый любительский лов рыбы на нерестилищах и другие нарушения правил рыболовства. Например, больше 50 процентов выловленной воблы, сома и сазана - это особи меньше промысловых размеров, и такую рыбу нужно выпускать обратно в водоем.