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21.09.2021 11:07
Рубрика: Экономика

Сочи с начала года посетили 5,6 миллиона туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С начала года Сочи принял 5,6 миллиона туристов, из которых более 1,6 миллиона посетили объекты экологического туризма, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Татьяна Барыбина
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- В Сочи наиболее популярным направлением агротуризма стала Красная Поляна, рассказала заместитель мэра Сочи Инна Петухова. - Гостям предложены эко-тропы в горах и гастрономические путешествия. Людей интересуют определенные блюда, они хотят также узнать рецепты местных специалитетов. И популярность таких путешествий со временем будет только возрастать.

Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое. Кстати, спрос на сельский туризм сейчас растет во всем мире.

К наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Солохаульский чай", "Солохаул Парк", форелевое хозяйство, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".

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