В Астрахани приступили к реформированию системы общественного транспорта

Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области заключило контракт с ФАУ "РОСДОРНИИ" на разработку проекта транспортного планирования в регионе. Планируется оптимизировать маршрутную сеть с целью максимального удобства для пассажиров: закупить автобусы, организовать выделенные линии, уйти от нерегулируемых тарифов, ввести четкое расписание движения и электронные платежи.

- Это очень важный вопрос. Проблема пассажирских перевозок в регионе не решена. Мы постоянно сталкиваемся с задублированностью маршрутов, сбором денежных средств в обход кассы, с плохим техническим состоянием общественного транспорта, - заявил губернатор Игорь Бабушкин.

По мнению главы региона, необходимо развивать транспортные линии в соответствии с градостроительным планом и мастер-планом развития астраханской агломерации. В систему внутригородских пассажирских перевозок следует вписать электрички и возродить водный транспорт, который долгие годы был востребован у астраханцев, а сейчас практически перестал работать.

Проект транспортного планирования должен быть подготовлен к 1 декабря. В целях оптимизации сбора информации и сокращения сроков согласований создана рабочая группа из представителей РОСДОРНИИ, минэкономазвития, минтраспорта, управления горархитектуры, ГИБДД.

- Мы уже приступили к изучению ситуации в Астрахани и собрали часть данных, - отметила и.о. заместителя гендиректора РОСДОРНИИ Екатерина Брязгина. - Главная задача - реформа маршрутной сети. И здесь важно наладить общение с жителями, доводить до них всю информацию, касающуюся изменений в работе транспорта. Не менее важна и коммуникация с перевозчиками.

По словам губернатора Игоря Бабушкина, запуск новых маршрутов должен начаться уже в следующем году. Потребуется обновление подвижного состава. На закупку автобусов астраханские власти ожидают получить субсидию из федерального минтраса.

В настоящее время, благодаря поддержке правительства РФ обновляется транспорт соцучреждений. Как сообщает пресс-служба губернатора, на днях в регион прибыли 34 школьных автобуса и 19 современных и укомплектованных всем необходимым автомобилей скорой помощи.

Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения закуплено 35 единиц автотранспорта для районных поликлиник. Микроавтобусы доставляют в поликлиники жителей из отдаленных сел, развозят лекарства, а медработники ездят на них к пациентам.