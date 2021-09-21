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21.09.2021 16:31
Рубрика: Происшествия

В Геленджике слетевшие от ветра ворота травмировали ребенка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджике ребенок получил травму ноги во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"Во время проведения проверки по факту несанкционированной торговли на пересечении улиц Прасковеевской и переулка Восточного сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Геленджику увидели, как сильным порывом ветра сорвало часть металлических ворот, - говорится в сообщении. - В это время по набережной проходил мужчина с маленьким ребенком. Большой кусок металла отнесло прямо на мальчика и травмировало ему ногу".

Полицейские на служебном автомобиле доставили пострадавшего малыша с его отцом в городскую больницу, где мальчику оперативно оказали медицинскую помощь.

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