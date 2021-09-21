В Краснодаре три девушки погибли при столкновении четырех машин

Во вторник, по предварительным данным, в результате ДТП с участием четырех транспортных средств погибли трое местных жительниц от 20 до 22 лет. Об этом "РГ" сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Также пострадал водитель иномарки, в салоне которого находились погибшие. Молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По имеющейся информации, иномарка двигалась по улице Уральской и на пересечении с улицей Тюляева водитель другого транспортного средства с прилегающей улицы не уступил ему дорогу, в результате произошло столкновение, из-за чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой и грузовой машинами.

Сейчас на месте происшествия работает следственная оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.