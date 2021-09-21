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21.09.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

В горах Крыма туристка чуть не сгорела в палатке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Спасателям Алуштинского отряда РК "Крым-спас" пришлось срочно эвакуировать с горного плато Демерджи туристку из Нефтеюганска, которая получила сильнейшие ожоги из-за возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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Любительница "дикого" отдыха готовила себе ужин возле палатки, когда внутри нее взорвался баллон мультитопливной горелки.

- Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь провела в горно-лесной местности без мобильного телефона и других средств связи, пытаясь выйти к людям, - рассказали спасатели. - Ближе к утру туристку обнаружил проезжавший мимо автомобилист, который и вызвал спасателей.

Пострадавшую с сильными ожогами, травмами и серьезной кровопотерей сотрудники алуштинского отряда "Крым-спаса" доставили в находящееся поблизости село Лучистое для дальнейшей госпитализации.

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