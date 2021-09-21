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21.09.2021 12:10

В Крыму площадь сельхозугодий за пять лет увеличат на 3000 гектаров

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 215(8566)
После трех засушливых лет в Крым впервые вернулась привычная погода, когда жара сменяется обильными ливнями. Климатические изменения требуют внести коррективы в календарь осенних полевых работ, от которых зависит урожай будущего года. Этой осенью сев озимых зерновых культур на полуострове можно начинать 1 октября, считают ученые, а закончить его следует не позднее 20 октября.

Последние три года аграриям полуострова приходилось буквально проходить сквозь игольное ушко, чтобы уложиться в оптимальные сроки сева в условиях жесточайшей засухи. Увы, не у всех это получалось. Слишком ранний сев в сентябре и даже начале октября оборачивался тем, что вместе с озимой пшеницей и ячменем жаркой осенью обильно всходили и сорняки. А в условиях дефицита влаги в почве озимые плохо развивались.

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Поздний сев в ноябре грозил тем, что культурные всходы не успевали окрепнуть до зимы и становились уязвимы для весенних заморозков. В результате трехлетней засухи в 2020 году на полуострове собрали всего около 1 миллиона тонн зерновых. В этом году сложились более благоприятные условия для осеннего сева. На большей части полуострова летние ливни создали достаточный запас влаги в плодородном слое почвы.

- Отодвигать сроки нет необходимости. Уже с 1 октября можно приступать к севу озимых культур, особенно в крупных хозяйствах, где нужно обрабатывать большие массивы земли, - рассказала заместитель директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. - Влага в основном в почве есть, кроме того, в сентябре еще прогнозируются осадки. Холодный фронт, пришедший в Крым в начале осени, охладил почву и создал более благоприятные условия для кампании. С 1 по 20 октября будет оптимальный срок сева в условиях этого года.

Но даже в этом относительно благоприятном году не везде в Крыму сложились равные условия. Восточная часть полуострова - Нижнегорский, Советский, Кировский районы - получила осадков меньше других. Там по-прежнему наблюдается дефицит влаги в почве, и многое будет зависеть от агротехнологических приемов, умения специалистов сохранить в почве имеющиеся запасы. Стоит сказать, что Крым ежегодно увеличивает посевные площади независимо от климатических условий. В прошлом году площадь сева составила около 510 тысяч гектаров, в этом году зерновыми и зернобобовыми культурами планируют занять уже 535 тысяч.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Ни один район республики не сократил посевную площадь, - рассказал вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Потребность в семенах озимых культур под урожай 2022 года составляет более 80 тысяч тонн.

Более того, в ближайшие пять лет аграрии планируют вовлечь в сельскохозяйственный оборот свыше 3 тысяч гектаров ранее неиспользованных земель. В Крыму подготовили 48 заявок на проведение мелиорации земель, защиту сельхозугодий от ветровой эрозии и опустынивания. Ученые советуют сделать детальный анализ почв на каждом участке, вовлекаемом в сельскохозяйственный оборот.

- Нужно провести агрохимический анализ почв, посмотреть структуру этих земель, чтобы понять, что там находится, - говорит Людмила Радченко. - Возможно это какие-то каменистые почвы, тогда на них можно выращивать эфиромасличные культуры, такие земли для них подходят. Возможно там целесообразно возделывать озимые зерновые культуры. Надо посмотреть наличие основных элементов питания в почве, может быть порекомендовать провести мелиорацию или внести удобрения. Возможно, какие-то земли стоит сделать культурными пастбищами и засеять их многолетними злаковыми травами. К каждой площади нужен индивидуальный подход.

Согласно оценкам Минсельхоза Крыма, в республике 142,6 тысячи гектаров неиспользуемой пашни, 130 тысяч из которых пригодны для ведения сельского хозяйства. Большинство этих угодий заросли деревьями и кустарниками, их освоение требует значительных дополнительных затрат.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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