В Ростове многоэтажный дом признали одним из образцовых в стране

В Ростове-на-Дону одно из 16-этажных зданий на проспекте Комарова получило статус "Дом образцового содержания". Столь почетным знаком в стране удостоены только 111 многоквартирных домов в 67 регионах.

Почетную награду директору управляющей компании Сергею Сарсенову председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который посетил Ростовскую область в рамках рабочей поездки.

Дом, общей площадью 8,78 тысяч квадратных метров, оснащен по последнему слову коммунальной техники: в подъездах и во дворе установлена энергоэффективная система освещения, погодного регулирования, есть поэтажная пожарная сигнализация и видеонаблюдение. На территории дома оборудована детская площадка и закрытая охраняемая парковка, а также эко-боксы для раздельного сбора отходов.

Сергей Степашин отметил, что традиция отмечать дома подобными отличительными знаками была возрождена несколько лет назад. Важно не только строить комфортное современное жилье, но и содержать его в надлежащем состоянии.

- Эти заслуженные награды - своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли, - отметил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.