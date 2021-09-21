В Ростове открыли мемориал в память о жертвах стрельбы в Перми

В Ростове-на-Дону на площади Гагарина появился импровизированный мемориал в память о трагедии в университете Перми, где погибли шесть человек и 28 получили ранения. Штендер со словами соболезнования установили студенты Донского государственного технического университета.

Инициативу студентов подхватили жители города: люди из разных районов стали нести к стихийному памятнику цветы и венки. Память о жертвах трагедии в Перми также почтили студенты других университетов юга России и Северного Кавказа.

Кроме того, в учебных заведениях региона усилены меры безопасности.

"Студенты первого курса в ближайшие дни пройдут тестирование на предмет психологической устойчивости к возможному проникновению идеологии экстремизма и терроризма в среду обучающихся в Центре психологической поддержки ДГТУ", - говорится в сообщении учебного учреждения.

Профилактические меры также проводятся в образовательных учреждениях ЮФО И СКФО.