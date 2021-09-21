В Ростовской области построят хранилище низкоактивных радиационных отходов

При Ростовской АЭС появится хранилище низкорадиоактивных отходов. По правилам эксплуатации атомных станций такие объекты должны быть на всех российских АЭС.

Стоимость объекта может составить 938,5 миллиона рублей. Предполагаемое начало строительства - 2023 год, сдача первой очереди запланирована на 2026-й, окончательный ввод в эксплуатацию - на 2028-й. В августе концерн Росэнергоатом разместил на сайте "Госзакупки" информацию об аукционе, где определится подрядчик на разработку проектно-сметной документации, необходимой для строительства объекта. Стартовая цена этого этапа подготовки к строительству - от 68,5 миллиона рублей. Предельная стоимость самого строительства хранилища - 870 миллионов.

Комплекс включает в себя контрольно-пропускной пункт, площадку паспортизации и переработки отходов, площадку для их разгрузки и два узла захоронения. Само хранилище - это здание 100 на 50 метров. Площадь отводимого для него участка составит 5 000 квадратных метров, а объем резервуара - 11 тысяч кубических метров. С учетом того количества отходов, которое образуется при эксплуатации станции (около 120 кубических метров в год), хранилище достаточно вместительное. Срок службы резервуара оценивается в 50 лет.

Вполне объяснима тревога жителей Жуковского сельского поселения, которым предстоит жить в непосредственной близости от этого объекта. Впрочем, и строительство самой РоАЭС в свое время вызывало много споров.

Чтобы успокоить граждан, специалисты пояснили, что при возведении хранилища будут соблюдены все нормы безопасности: резервуар представляет собой бетонную многослойную чашу, а сами отходы будут содержаться в герметичных контейнерах. При этом руководство Ростовской АЭС подчеркивает, что речь идет об "очень низкоактивных" отходах. К таковым относятся материалы, изделия, оборудование и грунт, удельная радиоактивность которых показывает меньшее излучение, чем радиоактивные отходы. Это, к примеру, ил из брызгательных бассейнов и с очистных станций, используемые на опасных участках средства индивидуальной защиты, старая теплоизоляция, рабочая одежда и обувь, ветошь.

Причем радиоактивный след со временем будет уменьшаться, и в конце концов такие отходы могут быть утилизированы как обычные промышленные.

"В России действуют одни из самых строгих нормативов, которые постоянно пересматриваются в сторону ужесточения, - говорится в сообщении пресс-службы РоАЭС. - То, что у нас считается очень низкоактивными отходами, в большинстве стран таковыми не являются, они могут быть вовлечены в хозяйственный оборот без ограничения. Даже у нас эти отходы проходят как особенный класс, вроде бы радиоактивный, а вроде бы и нет. То есть очень низкоактивные отходы в прямом смысле к обычным радиоактивным не относятся, но в то же время эти материалы не могут быть освобождены от радиационного контроля и захоронены на обычном полигоне как твердые бытовые отходы".

По словам ведущего научного сотрудника НИИ физики Южного федерального университета Елены Бураевой, при соблюдении всех правил и норм будущий объект не представляет угрозы для населения и окружающей среды. В хранилище не предусмотрено размещение отходов 1-го и 2-го класса, поэтому оно не относится к опасным.

Тем временем

Кладбище радиоактивных отходов сейчас расположено в селе Большие Салы Мясниковского района. Чтобы его ликвидировать, было принято решение построить хранилище с контейнерным хранением низкоактивных радиоактивных отходов, из которого их вывезут в ЯНАО. Объем спецсооружения составил пять тысяч кубических метров. Как поясняли в РосРАО, отходы из Больших Салов будут вывозить к месту окончательного захоронения начиная с 2022 года. А примерно с 2025 по 2030 год планируется провести дезактивацию и демонтаж хранилища. Сейчас в Большие Салы свозятся радиоактивные материалы с 215 объектов области. Это отработанные вещества, используемые, например, для лечения онкобольных и диагностики заболеваний, в стоматологии, а также в датчиках задымленности помещений, в радиомаяках и других устройствах.

Комментарий

Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора:

- Наша задача - проследить, чтобы при строительстве хранилища все требования были соблюдены. Но я уверена, что Росатом абсолютно правильно и качественно выполняет все проектные решения. Тем не менее мы проверим соответствие объекта проекту экологической документации.