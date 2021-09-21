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21.09.2021 12:51

В Ростовской области построят хранилище низкоактивных радиационных отходов

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 215(8566)
При Ростовской АЭС появится хранилище низкорадиоактивных отходов. По правилам эксплуатации атомных станций такие объекты должны быть на всех российских АЭС.

Стоимость объекта может составить 938,5 миллиона рублей. Предполагаемое начало строительства - 2023 год, сдача первой очереди запланирована на 2026-й, окончательный ввод в эксплуатацию - на 2028-й. В августе концерн Росэнергоатом разместил на сайте "Госзакупки" информацию об аукционе, где определится подрядчик на разработку проектно-сметной документации, необходимой для строительства объекта. Стартовая цена этого этапа подготовки к строительству - от 68,5 миллиона рублей. Предельная стоимость самого строительства хранилища - 870 миллионов.

Фото: ПНИПУ
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Комплекс включает в себя контрольно-пропускной пункт, площадку паспортизации и переработки отходов, площадку для их разгрузки и два узла захоронения. Само хранилище - это здание 100 на 50 метров. Площадь отводимого для него участка составит 5 000 квадратных метров, а объем резервуара - 11 тысяч кубических метров. С учетом того количества отходов, которое образуется при эксплуатации станции (около 120 кубических метров в год), хранилище достаточно вместительное. Срок службы резервуара оценивается в 50 лет.

Вполне объяснима тревога жителей Жуковского сельского поселения, которым предстоит жить в непосредственной близости от этого объекта. Впрочем, и строительство самой РоАЭС в свое время вызывало много споров.

Чтобы успокоить граждан, специалисты пояснили, что при возведении хранилища будут соблюдены все нормы безопасности: резервуар представляет собой бетонную многослойную чашу, а сами отходы будут содержаться в герметичных контейнерах. При этом руководство Ростовской АЭС подчеркивает, что речь идет об "очень низкоактивных" отходах. К таковым относятся материалы, изделия, оборудование и грунт, удельная радиоактивность которых показывает меньшее излучение, чем радиоактивные отходы. Это, к примеру, ил из брызгательных бассейнов и с очистных станций, используемые на опасных участках средства индивидуальной защиты, старая теплоизоляция, рабочая одежда и обувь, ветошь.

Причем радиоактивный след со временем будет уменьшаться, и в конце концов такие отходы могут быть утилизированы как обычные промышленные.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В России действуют одни из самых строгих нормативов, которые постоянно пересматриваются в сторону ужесточения, - говорится в сообщении пресс-службы РоАЭС. - То, что у нас считается очень низкоактивными отходами, в большинстве стран таковыми не являются, они могут быть вовлечены в хозяйственный оборот без ограничения. Даже у нас эти отходы проходят как особенный класс, вроде бы радиоактивный, а вроде бы и нет. То есть очень низкоактивные отходы в прямом смысле к обычным радиоактивным не относятся, но в то же время эти материалы не могут быть освобождены от радиационного контроля и захоронены на обычном полигоне как твердые бытовые отходы".

По словам ведущего научного сотрудника НИИ физики Южного федерального университета Елены Бураевой, при соблюдении всех правил и норм будущий объект не представляет угрозы для населения и окружающей среды. В хранилище не предусмотрено размещение отходов 1-го и 2-го класса, поэтому оно не относится к опасным.

Тем временем

Кладбище радиоактивных отходов сейчас расположено в селе Большие Салы Мясниковского района. Чтобы его ликвидировать, было принято решение построить хранилище с контейнерным хранением низкоактивных радиоактивных отходов, из которого их вывезут в ЯНАО. Объем спецсооружения составил пять тысяч кубических метров. Как поясняли в РосРАО, отходы из Больших Салов будут вывозить к месту окончательного захоронения начиная с 2022 года. А примерно с 2025 по 2030 год планируется провести дезактивацию и демонтаж хранилища. Сейчас в Большие Салы свозятся радиоактивные материалы с 215 объектов области. Это отработанные вещества, используемые, например, для лечения онкобольных и диагностики заболеваний, в стоматологии, а также в датчиках задымленности помещений, в радиомаяках и других устройствах.

Комментарий

Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора:

- Наша задача - проследить, чтобы при строительстве хранилища все требования были соблюдены. Но я уверена, что Росатом абсолютно правильно и качественно выполняет все проектные решения. Тем не менее мы проверим соответствие объекта проекту экологической документации.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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