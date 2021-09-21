В Ростовской области в ДТП погибли двое пассажиров автобуса и три пострадали

В Ростовской области на автомобильной дороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло столкновение грузовой фуры Volvo и автобуса Mercedes, в салоне которого находилось 17 пассажиров.

В результате ДТП погибли двое человек и трое травмированы.

Как сообщает пресс-служба МВД Ростовской области, водитель грузового автомобиля, находившийся зарулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в автобус. Два пассажира погибли на месте, а троих госпитализировали.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.