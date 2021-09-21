В Ушаковке у первокурсников прошла церемония "Посвящение в курсанты"

2178 первокурсников в эти дни приняла в свои ряды Ушаковка в головном вузе и филиалах. 17 сентября церемония "Посвящение в курсанты" прошла для 617 юношей и девушек, впервые надевших погоны Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Только с этого дня они считаются полноправными первокурсниками. Все подчеркивало данный факт, даже приветствие в начале церемонии: "Здравствуйте, товарищи абитуриенты", и совсем другое дело уже в финале: "Товарищи первокурсники, поздравляем с вручением курсантских билетов!"

А среди первокурсников - будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, радиоэлектронщики, инженеры-программисты, управленцы, юристы, таможенники, экономисты, логисты, и это еще далеко не полный список. Для каждого из них сегодня главный день в жизни. Слезы на глазах родных и близких - яркое тому подтверждение. Невероятная атмосфера, потрясающие эмоции и чувство гордости за первокурсников - такие впечатления оставила церемония.

В чем заслуга не только Военного учебного центра Ушаковки, который в течение двух недель прививал вчерашним школьникам любовь к строевой подготовке, но и самих первокурсников, их родителей. Ведь глядя на такое трепетное отношение, старательность, желание продемонстрировать свои лучшие качества, не верилось, что в строю новобранцы. Так, факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения на ближайшие годы станет вторым домом для 192 ушаковцев, судомеханический сегодня принял 175, а Институт морского транспортного менеджмента экономики и права - почти 250 человек.

Для многих из них - это продолжение династии. Так, Татьяна Горбатенко вспоминает, как сама, будучи первокурсницей экономического факультета, произносила слова клятвы, а сегодня в строю ее дочь. Татьяна говорит, что они с мужем, выпускником ФЭВТиСВ "Ушаковки", за дочь спокойны.

Сбылась мечта и Егора Бурлуцкого - первокурсника и будущего судоводителя, и здесь тоже радость всей семьи - отца, окончившего Судомеханический факультет тогда еще Академии, и мамы, так искренне желавшей, чтобы ее ребенок пошел по стопам папы.

Юлия Бурлуцкая, мама первокурсника: "Ребенка не узнать, он счастлив и как-то даже изменился, повзрослел за эти две недели организационного периода. Так что полный восторг, говорит совсем не так, как в школе, чувствует себя взрослым. Успел познакомиться и пообщаться со старшекурсниками, буквально горит будущей профессией".

Таких целеустремленных, горящих, счастливых сегодня - весь строй. Обращаясь к ним, руководство университета, проректоры, деканы факультетов пожелали первокурсникам сохранить эти чувства, осознать, что они не просто студенты - они курсанты, а это звание обязывает, и, прикрепив на рубашку значок "Ушаковец", они взяли на себя еще и большую ответственность, пронести которую нужно через всю жизнь.

В Ушаковке им сказали: "Добро пожаловать в большую университетскую семью, семь футов под килем, попутного ветра и счастливого плавания, первокурсники!"