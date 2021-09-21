В Ушаковке у первокурсников прошла церемония "Посвящение в курсанты"

Новости

Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ 14:48
Парку на юге столицы присвоено имя Юрия Лужкова 14:46
МЭР ожидает в 2024 году цену нефти в 55,7 долларов за баррель 14:40
Мишустин: По итогам года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента 14:39
Крымские татары сочли неадекватной оценку Турцией выборов на полуосторове 14:36
Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул необходимость выполнения Киевом "Минска-2" 14:27
Почти тысяча ветеранов получат президентскую выплату в 50 тысяч в Подмосковье 14:23
Вучич потребовал отвода от границ Сербии косовского спецназа 14:18
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80% 13:57
Петр Бирюков: Коммунальная техника готова к работе в осенне-зимний период 13:42
Путин по видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий 13:21
На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей 13:07
"Дюна" возглавила российский прокат 13:06
Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12 13:02
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково 12:56
Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов 12:46
Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона 12:46
Второй бывший муж подал в суд на певицу Полину Гагарину 12:40
Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью 12:34
Умер итальянский актер и радикальный музыкант Сильвано Буссотти 12:30
В Австрии снимут ограничения на новый лыжный сезон 12:26
Путин объявил благодарность за создание Музея археологии Чудова монастыря 12:15
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту девять километров 12:14
Актер из "Смертельного оружия 3" Энтони Джонсон найден мертвым 12:11
Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 14:14
Рубрика: Общество

В Ушаковке у первокурсников прошла церемония "Посвящение в курсанты"

Текст: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

2178 первокурсников в эти дни приняла в свои ряды Ушаковка в головном вузе и филиалах. 17 сентября церемония "Посвящение в курсанты" прошла для 617 юношей и девушек, впервые надевших погоны Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Фото: Олег Сергеев
В "Ушаковке" подвели итоги приемной кампании 2021 года

Только с этого дня они считаются полноправными первокурсниками. Все подчеркивало данный факт, даже приветствие в начале церемонии: "Здравствуйте, товарищи абитуриенты", и совсем другое дело уже в финале: "Товарищи первокурсники, поздравляем с вручением курсантских билетов!"

А среди первокурсников - будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, радиоэлектронщики, инженеры-программисты, управленцы, юристы, таможенники, экономисты, логисты, и это еще далеко не полный список. Для каждого из них сегодня главный день в жизни. Слезы на глазах родных и близких - яркое тому подтверждение. Невероятная атмосфера, потрясающие эмоции и чувство гордости за первокурсников - такие впечатления оставила церемония.

В чем заслуга не только Военного учебного центра Ушаковки, который в течение двух недель прививал вчерашним школьникам любовь к строевой подготовке, но и самих первокурсников, их родителей. Ведь глядя на такое трепетное отношение, старательность, желание продемонстрировать свои лучшие качества, не верилось, что в строю новобранцы. Так, факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения на ближайшие годы станет вторым домом для 192 ушаковцев, судомеханический сегодня принял 175, а Институт морского транспортного менеджмента экономики и права - почти 250 человек.

Для многих из них - это продолжение династии. Так, Татьяна Горбатенко вспоминает, как сама, будучи первокурсницей экономического факультета, произносила слова клятвы, а сегодня в строю ее дочь. Татьяна говорит, что они с мужем, выпускником ФЭВТиСВ "Ушаковки", за дочь спокойны.

Сбылась мечта и Егора Бурлуцкого - первокурсника и будущего судоводителя, и здесь тоже радость всей семьи - отца, окончившего Судомеханический факультет тогда еще Академии, и мамы, так искренне желавшей, чтобы ее ребенок пошел по стопам папы.

Юлия Бурлуцкая, мама первокурсника: "Ребенка не узнать, он счастлив и как-то даже изменился, повзрослел за эти две недели организационного периода. Так что полный восторг, говорит совсем не так, как в школе, чувствует себя взрослым. Успел познакомиться и пообщаться со старшекурсниками, буквально горит будущей профессией".

Таких целеустремленных, горящих, счастливых сегодня - весь строй. Обращаясь к ним, руководство университета, проректоры, деканы факультетов пожелали первокурсникам сохранить эти чувства, осознать, что они не просто студенты - они курсанты, а это звание обязывает, и, прикрепив на рубашку значок "Ушаковец", они взяли на себя еще и большую ответственность, пронести которую нужно через всю жизнь.

В Ушаковке им сказали: "Добро пожаловать в большую университетскую семью, семь футов под килем, попутного ветра и счастливого плавания, первокурсники!"

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

Главное сегодня

В Минэкономразвития назвали сроки полного восстановления выездного туризма
Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов