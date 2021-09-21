Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания

Россия с вниманием отнесется к заявлению Турции о непризнании итогов выборов в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развитию двухсторонних отношений", - заявила Захарова.

Накануне МИД Турции выпустил заявление, в котором говорится, что "прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции".