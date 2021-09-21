Курганская полиция предложила проверять на наркотики учителей и врачей

Управление МВД России по Курганской области предложило проверять на наркотики врачей и учителей при приеме на работу.

В Курганской области на наркологическом учете стоит 3309 человек. На самом деле наркоманов может быть больше: не все они попадают в поле зрения, считают полицейские. С этим согласен главный внештатный нарколог департамента здравоохранения Павел Подорванов. По его мнению, цифру стоящих на учете надо умножить как минимум на пять, тогда получим более-менее реальную картину.

Среди наркопотребителей есть люди, на которых при встрече никогда не подумаешь, что они увлекаются зельем. Они учат детей, лечат больных, возят пассажиров. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Роман Колпаков рассказал, что в употреблении наркотиков были уличены работники почти 30 курганских организаций и предприятий, в том числе врач-нейрохирург, анестезиолог, медсестра отделения реанимации, учитель, машинист электрички, водители городского маршрутного автобуса и международных перевозок. При этом школьный учитель пользовался авторитетом у ребят. Как он проходил ежегодные профосмотры, остается загадкой. Впрочем, и к самим профосмотрам возникает немало вопросов. Водителей автобусов, например, тестируют перед каждым рейсом, на железной дороге система отбора кадров почти как у космонавтов, но и здесь встречаются любители "кайфа". Хотя, если вникнуть, ничего удивительного. Это раньше наркомана легко было узнать по синей руке от внутривенных уколов, а синтетические наркотики находят в организме только после специального исследования. Полицейские предложили проводить их при приеме на работу в социально важные сферы, а также на вредные и опасные производства. Аналогичным способом выявлять наркозависимых в образовании во время ежегодных медосмотров.

Главный вопрос: кто будет платить за тестирование? Средняя стоимость одного профосмотра - от 2400 до 2800 рублей. Химико-токсикологическое исследование в разных регионах стоит 1200-1400 рублей. Итого больше трех тысяч на одного работника. Источником финансирования, считают инициаторы идеи, не обязательно может быть только областной бюджет, есть много федеральных учреждений. Но для начала надо выйти с закинициативой и внести поправки в федеральные законы.