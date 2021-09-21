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21.09.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

На Среднем Урале создадут отряд добровольных лесных пожарных

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 217(8568)
На Среднем Урале во время страшных лесных пожаров этого года стихийно сформировалась группа добровольных борцов с огнем. "РГ" поинтересовалась у властей и представителей профильных ведомств, как они относятся к такой деятельности земляков и смогут ли поддержать их ресурсами.
Этим летом добровольцы расчищали опашку и минерализованные полосы в лесу, тушили кромки пожаров. Фото: Из личного архива Дины Хитровой Этим летом добровольцы расчищали опашку и минерализованные полосы в лесу, тушили кромки пожаров. Фото: Из личного архива Дины Хитровой
Этим летом добровольцы расчищали опашку и минерализованные полосы в лесу, тушили кромки пожаров. Фото: Из личного архива Дины Хитровой

В регионе практически появилась добровольная пожарная команда: люди разных профессий в отпуске или в выходной около трех недель выезжали на пожары каждый день и работали там до наступления темноты. Например, расчищали опашку и минерализованные полосы, закидывали землей прогары, тушили кромку пожара. Сейчас у ребят есть своя группа "ВКонтакте": собирают информацию друг о друге, обмениваются знаниями, чтобы не потерять связь между собой и к следующему сезону быть готовыми к борьбе со стихией.

Фото: iStock
Как одеться пожарному волонтеру, чтобы не пострадать самому

В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос "РГ" о поддержке деятельности волонтеров лаконично ответили, что к тушению пожаров важно привлекать подготовленных добровольцев. И оказалось, существует целый план действий для тех, кто хотел бы стать официальным пожарным волонтером.

Так, по данным главка МЧС по Свердловской области, кандидат для регистрации в реестре должен сделать следующее. Вступить в общественное объединение пожарной охраны, пройти медицинский осмотр и обучение на добровольного пожарного (или иметь профильное образование), заключить гражданско-правовой договор с общественным объединением пожарной охраны, подать заявление на регистрацию в сводном реестре и подписать согласие на обработку персональных данных.

К следующему пожароопасному сезону пройти обучение будет проще. По словам директора Уральской авиационной базы охраны лесов Романа Лежина, сейчас собирают информацию об участниках тушений пожаров, о других желающих стать добровольными помощниками лесоохраны. Также планируется бросить клич на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. После сбора данных сформируют списки с точным количеством обучающихся и начнут подготовку в специальном учебном пункте на авиабазе. По итогам обучения волонтеры смогут получить удостоверения добровольного пожарного. Соответствующее соглашение между министерством, авиабазой и ОНФ уже подписано. Задача договоренности - помочь людям непременно реализовать их желание спасать лес от огня.

- Я в первый раз наблюдаю, чтобы было столько волонтеров, которые хотят тушить лесные пожары. Это очень необычно для меня, - говорит Роман Лежин. - Когда был пожар на Пермском тракте и огонь перекинулся через трассу, мы с коллегами из МЧС были на месте и видели, сколько там неравнодушных граждан. Последний раз такое большое количество пожаров у нас было в 2010 году, но я не помню, чтобы волонтеры были такими активными.

По прогнозам Лежнина, в список на обучение войдут не меньше ста добровольцев.

Комментарий

Дина Хитрова, добровольный пожарный с 12-летним стажем:

- Я давно сотрудничаю с Гринписом и обществом добровольных лесных пожарных на Ладоге. Там мы работаем бок о бок с авиалесоохраной и лесниками. Такая совместная работа должна быть в каждом регионе! Добровольцы всегда готовы помогать, но иногда госструктуры не доверяют нам, стараются не брать за нас ответственность - и не сотрудничают. Это приводит к проволочкам, к ухудшению ситуации. Я вижу два пути: либо нормально финансировать госструктуры, которые должны заботиться о лесе, либо находить варианты сотрудничества с добровольцами. Тогда и людей, и техники, и оборудования будет хватать. И все будут чувствовать свою причастность к охране лесов - это важно, это горит наша планета!

Контакт

Сообщество добровольных пожарных из Екатеринбурга: vk.com/dbr_ekb

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