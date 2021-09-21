На Урале из-за замены счетчиков пенсионерке насчитали 70 тысяч руб долга

В квартире на улице Бебеля, 152 разворачивается настоящая коммунальная драма: 80-летняя Лидия Иванова и ее близкие пытаются добиться справедливости от управляющей компании, которая требует от бабушки оплатить фантастические долги за воду.

Наличие одной квитанции на оплату коммунальных услуг позволяет УК приостанавливать предоставление одной услуги, когда возникли долг или спорная ситуация по другой. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сервис на грани

В редакцию "РГ" позвонил Иннокентий Прозрачный. По словам екатеринбуржца, в апреле 2020 года его мать-пенсионерка, которая живет одна, столкнулась со странной ситуацией. В разгар пандемии пожилая женщина заметила: из квитанции за коммунальные услуги пропали строчки про счетчики - подошел нормативный срок поверки. В "РЭМП Железнодорожного района", обслуживающем дом, не брали трубку. На квитанции Лидия Михайловна прочитала, что поверять и заменять водомеры может фактически любая организация.

Вызвала ту, чьи контакты нашла в почтовом ящике, - "Городскую сервисную службу". Ее представители заявили: счетчики нужно заменить. Так и поступили, но дождаться от УК акта принятия в эксплуатацию Лидия Михайловна не могла больше двух недель. Тогда представители "РЭМП Железнодорожного района" не нашли в установке никаких нарушений, а уже в июне 2020 года пенсионерка обнаружила, что должна более 70 тысяч рублей за воду!

Коммунальщики происхождение долга объяснили несанкционированным вмешательством в работу приборов учета. Долг пообещали списать, но 19 мая 2021 года неожиданно отключили электричество в квартире.

- Мы вызывали аварийную службу, они только посмеялись над нами. Погасите долг, мол, тогда вернем вам освещение, - делится сын пенсионерки.

После обращения в департамент госжилнадзора электричество вернули, но уже 24 мая от УК пришло письмо, в котором предупредили: к середине июня за неуплату долга могут отрезать от сетей снова. Обещание пока не исполнили.

Пломбы сняли

Лидия Михайловна обратилась за помощью к руководителю "РЭМП Железнодорожного района" депутату Екатеринбургской гордумы Александру Колесникову. Вечером 10 июня приехала к нему в приемную.

- Он в грубой форме вел диалог, сказал, что ему все равно, пенсионер я или нет. Появилось желание встать и уйти. Произнес слово "мошенники", но не уточнил, кто конкретно, - рассказывает екатеринбурженка.

Ее сын, возмущенный таким отношением к пожилому человеку, обратился в областную прокуратуру и Общество защиты прав потребителей (ОЗПП). Оба ведомства пока не дали официального ответа семье, но в ОЗПП рассказали, что похожих обращений по счетчикам к ним поступает очень много.

На запрос "РГ" о ситуации с Лидией Михайловной РЭМП прислал ответ за подписью директора Колесникова, где сказано: долг у Ивановой образовался "вследствие перерасчета за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета, предусмотренного п.81 (11) федеральных "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах".

По словам представителя УК, еще в 2019 году на счетчиках холодной воды в квартире бабушки установили контрольные пломбы с антимагнитным индикатором. Проинформировали об ответственности за их сохранность, в том числе с помощью листовок, которые Единый расчетный центр присылает вместе с квитанциями на оплату услуг. Прочитать об этом можно и на официальном сайте "РЭМП Орджоникидзевского района". Тем не менее собственник пломбы снял. Это нарушение обнаружили, когда в 2020 году пришли принимать в эксплуатацию счетчики по заявке.

Прегрешение бабушки, по сути, сводится к тому, что она не уведомила коммунальщиков о демонтаже старых приборов учета за два рабочих дня, как положено. За это ей насчитали 70 057,94 рубля, "в строгом соответствии с абз. 3 п. 81 (11) Правил", уверяют в УК. По состоянию на 6 августа 2021 года сумма чуть уменьшилась - до 65 297 рублей 73 копеек. Но набежали пени: 4 074 рубля 20 копеек.

Разговор не клеился

Мы нашли текст тех самых правил. Пункт 81(11) действительно гласит: прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. Для этого коммунальщики вправе устанавливать контрольные устройства, обязательно предупредив потребителя о последствиях "взлома". Если во время проверки выясняется, что пломба все-таки сорвана, УК составляет акт и производит перерасчет платы. Исходя не из фактически пролитого, а из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10! Вот откуда те самые тысячи рублей за воду, как будто у Лидии Михайловны личный бассейн в квартире.

Директор РЭМП уверяет, что пенсионерка подписала акт проверки без претензий, то есть, по сути, со всем согласилась.

"Обращаю внимание, что отключение электроэнергии не проводилось. Правомерность начисления сумм за несанкционированное вмешательство подтверждается обширной судебной практикой. Лидия Иванова обращалась в департамент госжилнадзора Свердловской области, там тоже нарушений в действиях УК не выявили. В ходе личного приема до гражданки была доведена вся необходимая информация, при этом никакого некорректного, неуважительного отношения не проявлено. Отношения между потребителем и исполнителем коммунальных услуг регулируются "Правилами", вытекают из деятельности УК и не связаны с осуществлением депутатской деятельности", - пишет нам Александр Колесников.

Как на самом деле складывался разговор между ним и 80-летней посетительницей, знают только они вдвоем. Но отключение электричества бабушке и ее сыну точно не почудилось.

В ответ - молчание

Могла ли пенсионерку проконсультировать компания, устанавливающая счетчики? Пожалуй, даже должна была, но "Городская сервисная служба", которая работает в более чем 40 городах России, в некоторых уже попала в "черный список" из-за подозрений в мошенничестве. В частности, в 2014 году мэрия Сыктывкара призвала горожан быть бдительными из-за сомнительных листовок, которые распространяла эта контора.

Иннокентий убежден: на руководителя "РЭМП Орджоникидзевского района" некому повлиять.

- Так изводить пенсионерку жестоко. Депутат должен делать все, чтобы улучшать людям жизнь, а не наоборот, - рассуждает он.

Сейчас Лидия Михайловна и ее сын готовят документы в суд. Они уже составили претензию в УК о списании несправедливого долга, но в ответ - только молчание. Иннокентий надеется, что все разрешится в их пользу, поскольку в действиях представителей РЭМП обнаружил ошибки.

- Мы нашли один счетчик с целой пломбой, значит, они заведомо неверно составили акт приемки, - подчеркивает Прозрачный.

В этой запутанной истории с первого взгляда очень сложно понять, кто виноват. Пенсионерка формально все же нарушила порядок, но можно ли ставить знак равенства между злым умыслом и незнанием всех юридических нюансов замены счетчиков? Да и должен ли простой человек вникать во все это? Когда сотрудники УК не берут трубку и переводят все контакты в дистанционный формат (сайт, листовка), они забывают об огромной аудитории потребителей-пенсионеров. Много ли 80-летних получают информацию в интернете или помнят, что им кинули в почтовый ящик три года назад? Вот и оказываются самые социально незащищенные жертвами и сомнительных подрядчиков, и УК, ищущих повод начислить штраф. Ничего человечного - только бизнес!

Комментарий

Ксения Лумпова, председатель комиссии по правовым вопросам реформирования ЖКХ:

- К сожалению для потребителя, участники жилищных правоотношений руководствуются не принципами совести и справедливости, а действующим законодательством. А оно дает право УК приостанавливать предоставление одной коммунальной услуги за долг по другой, когда плата начисляется в одной квитанции. Например, за долг по воде больше двух месяцев УК могут приостановить подачу электричества. Если потребитель сомневается в законности действий коммунальщиков, он может обратиться в госжилнадзор с просьбой проверить как сумму задолженности, так и правомерность самой процедуры отключения, в частности, были ли направлены должнику соответствующие уведомления, соблюдены ли сроки.

P. S.

Мы тоже сомневаемся в правомерности суммы долга Ивановой. По правилам перерасчет за несанкционированное вмешательство делают с даты первичной установки пломбы до момента, когда выявлено нарушение, но штраф выпишут не менее чем за три месяца. Закрывают датой, когда все устранено. Норматив потребления холодной воды в Екатеринбурге - 4,85 куба с человека в месяц, со штрафом - 48,5 куба, тариф - 34,6 рубля, умножаем на 12 месяцев, получаем чуть больше 20 тысяч рублей. Не складывается арифметика. Просим расценивать публикацию официальным обращением в департамент госжилнадзора Свердловской области.