На Урале задержали подозреваемых в групповых нападениях на людей

В Челябинской области полиция задержала участников групповых нападений на граждан. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Установлено, что трое мужчин в возрасте от 20 до 23 лет в феврале этого года ворвались в один из частных жилых домов в Миассе, где умышленно и беспричинно избили четверых граждан. После чего скрылись с места происшествия, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

В мае те же люди в компании с соучастниками на парковке в соседнем Чебаркуле избили еще троих, ранее не знакомых им граждан, и повредили их автомобиль. В настоящее время все трое заключены под стражу.

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных полиция обнаружила комнату, где он выращивал коноплю, и готовое к употреблению наркотическое вещество. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются остальные участники нападений.

Стоит отметить, что только по статье о причинение тяжкого вреда здоровью задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.