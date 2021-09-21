СК отправил в суд пожарного инспектора, не замечавшего нелегальный дом престарелых

Новости

На калорийную газировку могут ввести акциз 22:02
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21:51
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21:48
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21:42
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21:34
Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской 21:28
Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года 21:20
Почти 161 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:17
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21:11
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" 21:06
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21:00
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 20:57
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 20:35
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 20:16
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 20:13
Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам 20:11
Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно 20:08
Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
При какой температуре можно жаловаться на холод в садиках и школах 18:36
Первое заседание Госдумы будут готовить члены пяти партий 18:30
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 22:12
Рубрика: Власть

СК отправил в суд пожарного инспектора, не замечавшего нелегальный дом престарелых

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Во вторник ведомство Александра Бастрыкина объявило, что пожарный инспектор в Тюменской области пойдет под суд за то, что несколько лет равнодушно наблюдал за работой нелегального дома престарелых, в котором от огня погибли пожилые и неходячие старики.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Это расследование вел центральный аппарат СК. Он-то и заявил корреспонденту "РГ" об окончании расследования дела, фигурантом которого стал старший инспектор государственного пожарного надзора управления МЧС по Тюменской области Павел Тигеев. Он обвиняется по уголовной статье "Халатность", от которой погибли люди.

Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми

В СК рассказали, что инспектор Тигеев прекрасно знал, что на его территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей.

Отвечать за гибель людей инспектор будет не один. В суде уже есть дело хозяйки дома

- С 2019 по 2021 год он не принимал мер для того, чтобы пресечь допускавшиеся в нем нарушения требований пожарной безопасности. Все это явилось следствием недобросовестного отношения к службе. Его халатность привела к тому, что 9 января этого года в пансионате произошел пожар, в ходе которого погибли семеро пожилых маломобильных граждан, - объяснили в ведомстве.

Дело пожарного отправлено в суд. Отвечать за гибель людей инспектор будет не один. В этом же суде уже находится еще одно дело, единственной фигуранткой которого стала Ольга Вильямсон. Эта женщина и организовала тот нелегальный пансионат для пожилых. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества.

В регионах Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств