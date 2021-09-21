СК отправил в суд пожарного инспектора, не замечавшего нелегальный дом престарелых

Во вторник ведомство Александра Бастрыкина объявило, что пожарный инспектор в Тюменской области пойдет под суд за то, что несколько лет равнодушно наблюдал за работой нелегального дома престарелых, в котором от огня погибли пожилые и неходячие старики.

Это расследование вел центральный аппарат СК. Он-то и заявил корреспонденту "РГ" об окончании расследования дела, фигурантом которого стал старший инспектор государственного пожарного надзора управления МЧС по Тюменской области Павел Тигеев. Он обвиняется по уголовной статье "Халатность", от которой погибли люди.

В СК рассказали, что инспектор Тигеев прекрасно знал, что на его территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей.

Отвечать за гибель людей инспектор будет не один. В суде уже есть дело хозяйки дома

- С 2019 по 2021 год он не принимал мер для того, чтобы пресечь допускавшиеся в нем нарушения требований пожарной безопасности. Все это явилось следствием недобросовестного отношения к службе. Его халатность привела к тому, что 9 января этого года в пансионате произошел пожар, в ходе которого погибли семеро пожилых маломобильных граждан, - объяснили в ведомстве.

Дело пожарного отправлено в суд. Отвечать за гибель людей инспектор будет не один. В этом же суде уже находится еще одно дело, единственной фигуранткой которого стала Ольга Вильямсон. Эта женщина и организовала тот нелегальный пансионат для пожилых. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества.