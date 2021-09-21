Устоял в женских сердцах: Старейшему монастырю Урала исполнилось 400 лет

В Верхотурье в обновленном корпусе Свято-Покровской женской обители открылась выставка, посвященная 400-летию монастыря. В экспозиции представлены фотографии монахинь, архивные документы, личные вещи настоятельниц и насельниц. Выставка прослеживает историю обители с ее основания в 1621 году до настоящего времени. А она весьма непростая.

В конце XVIII века на территории монастыря произошло два крупных пожара, которые привели к обнищанию города. Из-за этого в годы секуляризации в 1782 году монастырь закрыли. Два храма, находящиеся на территории обители, - Свято-Покровский и Иоанно-Предтеченский - превратились в городские церкви. Вернуть монастырю прежний статус решили лишь в 1879 году. Примерно тогда же в 200 метрах от старых зданий построили еще один храм - Ново-Покровский.

В начале XX века, после прихода советской власти, в этом храме сделали общественную баню, а главный сестринский корпус превратили в Дом пионеров.

Впоследствии, в 1930-е годы, многих послушниц обвиняли в контрреволюционной деятельности и ссылали в Сибирь или Казахстан. Монахини отправлялись в ссылку с иконами (многие из них представлены на выставке). Те из послушниц, кто выживал, возвращались вместе с иконами в монастырь. Иконы погибших сохраняли и берегли другие сестры, а после освобождения вместе со своими привозили в обитель.

- Самое поразительное, что годы, в которые монастырь не функционировал, не привели к историческому разрыву. Монастырь был закрыт, но продолжил свое существование благодаря насельницам, которые остались жить в Верхотурье. Я бы сказала, что спасение Свято-Покровского монастыря - это настоящий монашеский подвиг, - считает директор и руководитель музея святой Царской семьи культурно-просветительского центра "Царский" Татьяна Романюк.

Решение о возвращении монастыря приняли в 1993 году. Однако в указе не было точных дат исполнения. Однажды в бане рухнула труба и из строя вышел котел. Корпус с баней закрыли. Тогда монахини во главе с настоятельницей Василисой спилили замок и заняли здание. Вскоре приехала милиция - настоятельницу арестовали. Событие получило огласку в СМИ, и обитель вернули монахиням.