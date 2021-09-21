Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Дельта"-штамм за несколько месяцев вытеснил другие мутации коронавируса в России. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", - уточнил он.

По словам Хафизова, другие циркулирующие в стране штаммы, в том числе более летальный "йота", не получили широкого распространения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России, менять их состав не требуется.