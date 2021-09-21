Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ

"Дельта"-штамм за несколько месяцев вытеснил другие мутации коронавируса в России. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", - уточнил он.
По словам Хафизова, другие циркулирующие в стране штаммы, в том числе более летальный "йота", не получили широкого распространения.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России, менять их состав не требуется.