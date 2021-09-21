Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенных домов

Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета объектов, прекративших свое существование. Соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, в приказе содержится перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии.

"Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений ЕГРН", - пояснил он.

Среди документов, отсутствие которых не помешает снять объект с учета, - решение собственника о сносе, уведомление о завершении сноса, решение властей о признании жилья аварийным и подлежащим сносу и другие.