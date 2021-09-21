Россия возобновила прямое авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

Новости

ЕС ждет разъяснений от США по оборонному контракту Франции 20.09.2021
Чистая прибыль российских банков идет на рекорд 20.09.2021
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 20.09.2021
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии известного террориста беспилотником 20.09.2021
"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири" 20.09.2021
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы 20.09.2021
В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19 20.09.2021
В США из-за стрельбы эвакуировали школу, продолжается поиск стрелка 20.09.2021
Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю 20.09.2021
США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа 20.09.2021
СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично 20.09.2021
Врачи назвали лучший способ борьбы с экстремальным ожирением 20.09.2021
Эксперт: Россия может стать "зеленой" энергетической державой 20.09.2021
В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20.09.2021
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20.09.2021
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20.09.2021
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20.09.2021
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 20.09.2021
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 20.09.2021
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 20.09.2021
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 20.09.2021
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 20.09.2021
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 20.09.2021
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 20.09.2021
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 20.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Россия возобновила прямое авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Россия с 21 сентября 2021 года возобновила прямое авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Испания, открытия которой в России особенно ждали, пока туристов не принимает, но бронирования авиабилетов выросли в разы, сообщили "РГ" представители компаний - агрегаторов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение о возобновлении рейсов 13 сентября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Пока разрешены только регулярные рейсы с определенными лимитами.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
Эксперт оценил стоимость авиабилетов на курорты Египта

Больше всего российские пассажиры ждали открытия Испании. Оперштаб разрешил рейсы по четырем маршрутам из Москвы. В Мадрид и Барселону авиакомпании могут выполнять по четыре рейса в неделю, а в Малагу и Аликанте - по два рейса в неделю. Авиакомпании имеют значительное количество допусков, отмечают в Росавиации. В реальности, пока прямые рейсы в Мадрид предлагает только "Аэрофлот". В Барселону летают "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии". В Малагу летает "Аэрофлот" и S7, а в Аликанте - "Аэрофлот".

Испания пока не принимает туристов из России из-за пандемии коронавируса. Въезд в страну разрешен только для граждан ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения, а также с деловыми, образовательными целями или для лечения, поясняет "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Рейсы в Испанию летали и раньше, но в статусе грузопассажирских, добавляет он.

Испания сейчас обновляет многоразовые визы. Но воспользоваться для въезда туристической визой можно только в экстренных случаях. А для целей лечения, образования выдаются специальные визы. По каждому случаю стоит проконсультироваться в консульстве, указывает эксперт.

Летают в Испанию, например, те, кто имеет там недвижимость или ведет бизнес, говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов. К тому же пляжный сезон в Испании уже закончился, а экскурсионные туры в эту страну никогда не пользовались особой популярностью, добавляет он.

Тем не менее, после объявления о возобновлении прямого авиасообщения с Испанией количество поисков авиабилетов в Барселону увеличилось на 44%, а в Мадрид - почти в четыре раза, рассказал "РГ" представитель компании-агрегатора Aviasales. Число бронирований авиабилетов в Барселону после 21 сентября с датами вылета до конца этого года выросло на 76%, а в Мадрид - почти в три раза. В среднем авиаперелет в Барселону стоит 32 тысячи рублей в одну сторону, а в Мадрид - 24 тысячи рублей.

При этом, бронирования авиабилетов в Испанию, как и в Словакию не носят массового характера, добавляет руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Для туристов доступны Кения и Ирак. Для посещения Ирака необходимо оформить визу и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Для визита в Кению, помимо тестирования (не старше 96 часов), придётся также заполнить онлайн-форму, говорит она.

Правда, вряд ли туристы полетят в Ирак, да и Кения никогда не относилась к массовым направлениям, замечает Голов.

По данным поисковых запросов, авиабилет из России в Словакию стоит около 23 тысяч рублей в одну сторону на человека, в Кению - 36 тысяч рублей, в Ирак - 31 тысячу рублей.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Гол Заболотного принес ЦСКА победу в матче со "Спартаком"
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг