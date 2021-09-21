Россия возобновила прямое авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

Россия с 21 сентября 2021 года возобновила прямое авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Испания, открытия которой в России особенно ждали, пока туристов не принимает, но бронирования авиабилетов выросли в разы, сообщили "РГ" представители компаний - агрегаторов.

Решение о возобновлении рейсов 13 сентября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Пока разрешены только регулярные рейсы с определенными лимитами.

Больше всего российские пассажиры ждали открытия Испании. Оперштаб разрешил рейсы по четырем маршрутам из Москвы. В Мадрид и Барселону авиакомпании могут выполнять по четыре рейса в неделю, а в Малагу и Аликанте - по два рейса в неделю. Авиакомпании имеют значительное количество допусков, отмечают в Росавиации. В реальности, пока прямые рейсы в Мадрид предлагает только "Аэрофлот". В Барселону летают "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии". В Малагу летает "Аэрофлот" и S7, а в Аликанте - "Аэрофлот".

Испания пока не принимает туристов из России из-за пандемии коронавируса. Въезд в страну разрешен только для граждан ЕС или лиц, имеющих вид на жительство в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения, а также с деловыми, образовательными целями или для лечения, поясняет "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Рейсы в Испанию летали и раньше, но в статусе грузопассажирских, добавляет он.

Испания сейчас обновляет многоразовые визы. Но воспользоваться для въезда туристической визой можно только в экстренных случаях. А для целей лечения, образования выдаются специальные визы. По каждому случаю стоит проконсультироваться в консульстве, указывает эксперт.

Летают в Испанию, например, те, кто имеет там недвижимость или ведет бизнес, говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов. К тому же пляжный сезон в Испании уже закончился, а экскурсионные туры в эту страну никогда не пользовались особой популярностью, добавляет он.

Тем не менее, после объявления о возобновлении прямого авиасообщения с Испанией количество поисков авиабилетов в Барселону увеличилось на 44%, а в Мадрид - почти в четыре раза, рассказал "РГ" представитель компании-агрегатора Aviasales. Число бронирований авиабилетов в Барселону после 21 сентября с датами вылета до конца этого года выросло на 76%, а в Мадрид - почти в три раза. В среднем авиаперелет в Барселону стоит 32 тысячи рублей в одну сторону, а в Мадрид - 24 тысячи рублей.

При этом, бронирования авиабилетов в Испанию, как и в Словакию не носят массового характера, добавляет руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Для туристов доступны Кения и Ирак. Для посещения Ирака необходимо оформить визу и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Для визита в Кению, помимо тестирования (не старше 96 часов), придётся также заполнить онлайн-форму, говорит она.

Правда, вряд ли туристы полетят в Ирак, да и Кения никогда не относилась к массовым направлениям, замечает Голов.

По данным поисковых запросов, авиабилет из России в Словакию стоит около 23 тысяч рублей в одну сторону на человека, в Кению - 36 тысяч рублей, в Ирак - 31 тысячу рублей.