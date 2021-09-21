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Текст:   Елена Манукиян 
22:53 21.09.2021

Россияне стали реже брать ипотеку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В августе только в двух регионах ипотека оказалось наиболее востребованной - в Приморском крае и Якутии. В остальных - число желающих ее взять снизилось в среднем на четверть. Об этом говорится на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Отмечается, что ипотечное кредитование пошло на спад сразу после завершения с июля программы льготного кредитования по старым условиям. Больше всего сократилось число кредитов под покупку квадратных метров в Москве и Воронежской области - практически на треть, а также в Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Татарстане.

Всего в этом месяце россияне взяли 135 тысяч ипотечных кредитов, это на 4% меньше, чем в июле и на 22% меньше, чем в июне. По сравнению с августом 2020 года их число сократилось на 14%.

При этом вначале года спрос на жилищные займы оставался высоким. В результате за полные 8 месяцев года их выдано больше на 26%, чем за аналогичный период прошлого года - всего 1,17 млн кредитов.

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