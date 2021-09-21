Россияне стали вдвое активнее снимать наличные в банкоматах бесконтактно

Объем бесконтактных операций в банкоматах с помощью карты или смартфона за год вырос в полтора-три раза. Об этом "РГ" рассказали в пяти банках, входящих в топ-40 по активам.

Для обслуживания в бесконтактном банкомате достаточно использовать карту или смартфон, которые поддерживают NFC-технологию. В случае со смартфоном транзакция пройдет через одно из платежных приложений: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Mir Pay. После прикладывания карты или телефона в банкомате необходимо ввести PIN-код.

Рост бесконтактных операций в банкоматах на 52% зафиксировали в Райффайзенбанке (июнь 2020 - июнь 2021) и банке "Русский стандарт" (первое полугодие 2020 года - аналогичный период 2021-го). В банке Дом.рф по сравнению с шестью месяцами прошлого года отметили рост на 100%, в МТС Банке и Росбанке - на 200%. В банке "Уралсиб" прирост таких транзакций составляет 1,7-2% ежемесячно. По итогам первого полугодия 2021 года в ВТБ среднее ежемесячное число операций по снятию в банкоматах с помощью смартфона выросло на 14%, объем увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам банка "Русский стандарт", к концу года до 70% объемов наличных будет снято с помощью карты или смартфона бесконтактно.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что банкоматы дооснащаются NFC-считывателями постепенно, с ростом их числа растет и количество таких операций. Также постепенно растет число пользователей бесконтактных технологий. По словам зампреда комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова, снимать бесконтактно лучше, чем "засовывать" "пластик" в картридер и с трепетом ждать - отдаст его банкомат или нет.