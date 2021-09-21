РСТ: Заложенные на туристский нацпроект средства не покроют потребности отрасли

Средства, заложенные в бюджете на реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2022-2024 годах, не покроют все потребности туристской отрасли, но дадут импульс развитию туризма. Об этом заявил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

На финансирование нацпроекта в 2022-2024 годах в бюджете заложено 168 миллиардов рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

"Этот объем не покроет потребности, которые есть. Но будет мультипликативный эффект", - сказал Барзыкин.

В частности, в 2022 году запланировано 52,8 млн рублей, в 2023 году - 57,8 млрд рублей, в 2024 - 57 млрд рублей. Больше всего средств предполагается направить на реализацию федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". В 2022 году на финансирование этого проекта предусмотрено 38,8 млрд рублей. Кроме того на федпроект "Повышение доступности туристических продуктов" планируется направить 12,5 млрд рублей, а на "Совершенствование управления в сфере туризма" - 1,6 млрд рублей.

Развитие туристической инфраструктуры предполагает строительство отелей, дорог, мест отдыха, пояснил Барзыкин. "Как правило, по зарубежному опыту, гостиница окупается за 9-10 лет. У нас больше - около 20 лет", - сказал он. Наряду с финансированием должны быть предусмотрены и условия для работы - тарифная, налоговая политика, что дает инвестору возможность чувствовать себя комфортно, заметил эксперт.

При этом, как указал Барзыкин, возвратность средств в туризме все же выше, чем в промышленности. Национальный проект генерирует привлечение инвестиционных средств. Раньше госпрограммами предусматривалось на один бюджетный рубль привлекать по 2,3 рубля частных инвестиций, сейчас - четыре рубля частных инвестиций, отметил эксперт.

Средства будут также направляться на программы субсидирования маршрутов, грантовую поддержку развития турмаршрутов и новых направлений, формирование турпотока, обеспечения и контроль качества туристских услуг, разработку нормативных правовых актов, продвижение турпродукта на внутреннем и международном рынках, отметил Барзыкин.

В частности, в рамках нацпроекта предусматривается ежегодное выделение пяти миллиардов рублей на программу туристического кешбэка для стимулирования путешествий по России. Предусмотрена также поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов в 2022 году 748,6 миллиона рублей, в 2023 году - 1,1 млрд рублей. Также предусматривается ежегодное выделение 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных рейсов по России, приводит данные проекта бюджета РИА Новости.