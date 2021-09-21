Сбер выяснил, как родители готовятся к поступлению детей в вузы

В 2019 году произошел резкий скачок цен на обучение в вузах. В среднем за этот год стоимость платного высшего образования выросла почти на четверть. Такая динамика наблюдается и по сегодняшний день. С 1 сентября 2021 многие вузы снова повысили стоимость обучения, несмотря на прошлогодние рекомендации министерства образования.

Напомним, что в 2020 в период самоизоляции министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил вузы не повышать стоимость обучения для абитуриентов, которые поступают на контрактной основе. Многие ведущие российские университеты прислушались к его рекомендациям. Однако новый учебный год снова начался с повышения цен на высшее образование.

Сколько стоит обучение в ведущих вузах РФ

Аналитики Сбера выяснили, что в среднем родители готовы тратить на обучение детей в вузах около 105 тыс. рублей в год. Получается, что высшее образование обойдется примерно в 400 тыс. рублей, а если ребенок пойдет в магистратуру, то сумма перевалит за полмиллиона рублей.

Конечно, это не предел. Если ребенок хочет поступить в ведущий вуз, то родители должны быть готовы тратить в 3-5, а то и в 10 раз больше.

Например, обучение по программе "Политика и международные отношения" в МГИМО обойдется в 930 тыс. рублей в год. Стоит отметить, что стоимость большинства направлений этого вуза - около 500 тыс. рублей в год.

В Высшей школе экономики обучение по перспективному направлению "Программная инженерия" стоит 610 тыс. рублей в год. А годовая программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета обойдется родителям в 1 млн рублей.

Что касается технических вузов, самое дорогое направление в МФТИ - "Техническая физика", стоимость которого - 350 тыс. рублей в год. Обучение на остальных факультетах института в среднем обойдется в 300 тыс. рублей в год.

Ведущие направления в Сеченовском университете тоже не отстают. Абитуриентам, которые мечтают стать медиками, в среднем придется откладывать ежегодно около 200-300 тыс. рублей за обучение по программе бакалавриата.

Почему стоит быть готовым к поступлению на платную форму обучения

В этом году в ведущих вузах России - МГИМО, ВШЭ и МФТИ - бюджетных мест не хватило даже абитуриентам со 100-балльным ЕГЭ. Ректор МГИМО связывает это с тем, что за последние годы количество поступающих увеличилось на 20%. А в 2021 были побиты все рекорды по числу 100-балльников.

В ВШЭ наблюдается та же ситуация. На многих направлениях бюджетных мест не осталось даже для ребят с наивысшей оценкой по ЕГЭ, так как их заняли олимпиадники.

В связи с нехваткой бюджетных мест многие россияне задумались о формировании накоплений на высшее образование своего ребенка.

Как уже было отмечено, в среднем родители готовы потратить 105 тыс. рублей в год. Ожидаемо, самые крупные суммы на высшее образование ребенка планируют выделить москвичи и петербуржцы - 250 тыс. рублей и 227 тыс. рублей соответственно. За ними идут жители Владивостока - 163 тыс. рублей, Хабаровска - 148 тыс. рублей, Красноярска - 109 тыс. рублей, Ярославля - 104 тыс. рублей и Тюмени - 99 тыс. рублей.

Как накопить такую сумму? Ведь цены растут не только на высшее образование, но и на обучающие курсы, репетиторов, школьные принадлежности и многое другое. Часто родители даже не успевают запланировать эти расходы заранее. У СберБанка есть много программ, которые помогут подготовиться к финансовым затратам на образование детей. Одной из них стал выпуск новой кредитной карты с бесплатным обслуживанием и увеличенным беспроцентным периодом 120 дней. Вы сможете подготовить ребенка к школе, нанять репетиторов или оплатить секции, а после у вас будет целых 3 месяца для погашения кредита без процентов.

А еще вы будете получать бонусы, которые можно обменять на скидки. Например, в детских магазинах kari KIDS и "Дочки-сыночки", на образовательных онлайн-платформах Skillbox и Yaudat, в электронной библиотеке "ЛитРес" и у других партнеров, которые помогут ребенку подготовиться к школе и университету.

Что думают родители о накоплениях на высшее образование детей

Из-за роста цен на обучение в вузах и уменьшения числа бюджетных мест все больше родителей начали формировать "финансовую подушку" на образование. По сравнению с 2020 годом, число семей, которые считают необходимым откладывать деньги, выросло на 9% и теперь составляет 48%.

Оказалось, что 43% опрошенных задумываются о формировании сбережений на высшее образование с самого рождения ребёнка, 39% - с начала обучения в школе, а 18% - за несколько лет до поступления в университет.

Чаще всего о накоплениях думают родители от 30 до 40 лет с доходами выше среднего, имеющие высшее и послевузовское образование.

Также исследование показало, что большинство россиян, которые считают наличие такой финансовой подушки необходимостью, проживают в следующих городах:

Санкт-Петербург - 91%;

Екатеринбург - 67%;

Москва - 66%;

Красноярск - 61%;

Челябинск - 61%;

Новосибирск - 59%;

Тюмень - 56%.

Почему родители готовы тратить сотни тысяч на образование детей

Российские родители не собираются экономить на обучении детей. И вот почему. Как показало исследование Сбера, 76% опрошенных россиян считают, что современное качественное образование - это залог успеха в жизни. 75% родителей убеждены, что навыки, полученные во время обучения, позволяют впоследствии получать больше. А 83% - что университетские знания способствуют быстрому продвижению по карьерной лестнице.

Самыми перспективными, по мнению родителей, оказались технические или инженерные направления. Это отметили целых 24% опрошенных. Следом идет образование в области IT, программирования и компьютерных технологий (21%), медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (13%). А еще 10% родителей положительно высказались о направлении "право и юриспруденция".

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А что насчет довузовского образования?

87% опрошенных россиян считают, что развитие ребенка - одна из самых важных статей расходов семейного бюджета. Поэтому родители начинают вкладывать деньги в обучение детей, которые еще не достигли школьного возраста.

По мнению родителей, образование с дошкольного возраста до окончания высшего учебного заведения в среднем обойдется в 1,78 млн рублей. Интересно, что абсолютно все опрошенные россияне назвали сумму свыше 1 млн рублей.

Сбер выяснил, что большинство родителей откладывают значительную часть семейного бюджета на обучение ребенка. Чаще всего - на спортивные секции (22%) и творческие кружки (15%).

Изучение иностранных языков и занятия с репетиторами тоже являются весомой статьей расходов. На эти нужды уходит около 12% семейного бюджета. Еще около 11% средств родители тратят на дополнительное обучение ребенка.