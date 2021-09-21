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21.09.2021 21:29
Рубрика: Власть

Сенаторы рассказали о борьбе с попытками дискредитиро­вать выборы

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Кампания по дискредитации российских выборов из-за рубежа уже к последнему дню голосования почти угасла, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

На заседании комиссии сенатор напомнил, что разговор с представителями IT-гигантов Apple и Google 16 сентября позволил остановить распространение вредоносного приложения, которое было призвано повлиять на результаты выборов.

Фото: РИА Новости
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"Примеру заокеанских цифровых гигантов последовал еще целый ряд структур и отдельных лиц, причем не только в виртуальной сфере. В итоге задуманная за рубежом дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически сошла на нет", - добавил Климов.

По его словам, отмечены попытки давления на российские власти в период регистрации кандидатов, срыва международного наблюдения за выборами со стороны некоторых иностранных структур, распространение ложной либо односторонней информации о ходе выборов со стороны зарубежных политиков, СМИ, социальных сетей и таких международных организаций, как Европейский парламент.

Также отмечались массовые призывы иностранных лиц и организаций не признавать итоги выборов еще до начала голосования, велась незаконная агитация со стороны иностранных агентов и организаций, причастных к экстремистской деятельности. Намеренно провоцировались противоправные действия, в том числе звучали призывы к беспорядкам.

Глава комиссии СФ считает, что выработанные в России профилактические меры сработали. По его оценке, этому в первую очередь способствовала политическая зрелость россиян. "Заморские деструктивные планы были сорваны во многом благодаря своевременно принятым мерам, в том числе законодательного характера, а также профессиональным, решительным и законным действиям органов российской власти", - убежден парламентарий.

Одной из особенностей прошедшей избирательной кампании было расширение использования компьютерных технологий, включая возможность избирателям в семи регионах, включая Москву, участвовать в дистанционном электронном голосовании.

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"Этим попытались воспользоваться наши недруги, организовавшие беспрецедентные кибератаки. Их главной целью было затруднить и дискредитировать электронное голосование", - рассказал Владимир Джабаров, который возглавляет мониторинговую группу комиссии.

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС
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Только за первый день голосования еще до полудня было зафиксировано 329 компьютерных атак. "Большая их часть имела целью затруднить доступ пользователей к сервисам дистанционного электронного голосования. Более половины всех атак шло из США, а также с территорий ряда других иностранных государств", - отметил сенатор.

Окончательные итоги событий, так или иначе связанных с нападками из-за рубежа на электоральный суверенитет России, подробнее рассмотрят в ежегодном докладе комиссии Совфеда, который предполагается подготовить к концу ноября.

Но главную оценку сенаторы уже дали. "Парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах, а все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - заявил Андрей Климов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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