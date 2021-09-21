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21.09.2021 17:58
Рубрика: В мире

Сестра "режиссера" Сенцова назвала Украину "худшей страной на свете"

Текст: Юрий Чернов

Наталья Каплан, являющаяся двоюродной сестрой обвиненного в РФ в создании террористической ячейки Олега Сенцова, заявила, что считает Украину "худшей страной на свете". Об этом она написала на своей страничке в Facebook.

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"[Долой] Украину. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала Каплан. Позже она добавила, что ее якобы взломали, но она все равно "буквально умирает" на Украине и не может там жить.

Немногим позже ее брат Олег Сенцов заявил, что оказался крайне расстроен подобным поведением Каплан и извинился за нее перед всей Украиной. Он отметил, что, скорее всего, этот пост она написала в состоянии нервного срыва, поскольку уже давно находится в тяжелой психологической форме. Осенью прошлого года Наталья Каплан опубликовала, а затем удалила, обширный пост в Facebook, где призналась, что является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, а также страдает от депрессии и проблем с алкоголем.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в 2014 году сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Тогда во время обысков на конспиративных квартирах оперативники обнаружили националистическую атрибутику, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и канистры с зажигательной смесью. В августе 2015 года российский суд по обвинению в создании террористической группы в Крыму приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В 2019 году он был передан властям Украины в рамках обмена взаимно удерживаемых лиц.

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