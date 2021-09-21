Швеция и Израиль восстановили отношения после семи лет перерыва

Швеция и Израиль восстановили диалог на уровне глав МИД обеих стран. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид дважды за последние дни провел телефонные разговоры со своей шведской коллегой Анн Линде.

"Наша беседа символизирует перезапуск отношений на самом высоком уровне", - написал в соцсети Яир Лапид.

Отметим, что телефонный разговор шведского и израильского министров произошел впервые с 2014 года, когда Швеция признала государство Палестина. Все эти годы главам МИД Швеции был запрещен въезд в Израиль.

Однако по результатам нынешних разговоров министров и дополнительных согласований на более низком уровне дипломатические ведомства объявили о нормализации отношений между странами на уровне МИД. Автоматически запрет на въезд главы шведской дипломатии в Израиль снимается.