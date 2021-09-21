Новости

Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки 22:31
Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной 22:30
В Казани начался Международный форум Kazan Digital Week 22:29
На калорийную газировку могут ввести акциз 22:02
Google купит офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов 21:51
Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет 21:48
Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ 21:42
Правительство обсудит с бизнесом изменения в налогообложении 21:34
Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской 21:28
Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года 21:20
Почти 161 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:17
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21:11
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" 21:06
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21:00
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 20:57
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 20:35
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 20:16
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 20:13
Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам 20:11
Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно 20:08
Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 21:42
Рубрика: Экономика

Силуанов объяснил исключение "Русала" из плана по росту НДПИ

Текст: Анастасия Алексеевских

Алюминиевая отрасль не получала сверхдоходы от ценовой конъюнктуры в последние годы, поэтому обсуждаемое повышение налоговой нагрузки на металлургическую отрасль не коснется "Русала". Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в Минфине.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ

"Мы просто смотрели объемы конъюнктурных доходов в этом году. В первую очередь это металлурги. Это направление, которое я обозначил. По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов нет", - сказал он.

По словам Силуанова, Минфин при оценке налоговой нагрузки изучал ситуацию за последние несколько лет. "Получилось следующее: себестоимость стабильна в российских рублях, конъюнктура выросла. Разница большая. Поэтому справедливости ради было принято решение перейти к другой базе и немножко поднять коэффициент", - сказал он.

При этом алюминиевой отрасли рост цен не коснулся.

"Если посмотреть до всех политических событий в Гвинее, то уровень цен на алюминий серьезно не увеличился, поэтому "Русал" и был вне наших договоренностей", - заключил он.

По словам министра финансов, власти обсуждают увеличение ставки НДПИ для металлургической отрасли, добычи удобрений и коксующегося угля. Кроме того, речь идет о повышении налога на прибыль для бизнеса, который мало инвестирует и платит большие дивиденды. По словам министра, консультации с бизнесом еще продолжаются, они должны закончиться договоренностями на этой неделе.

Сейчас бокситы, основное сырье для производства алюминия, облагаются ставкой НДПИ в 5,5%, умноженной на рентный коэффициент 3,5.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг