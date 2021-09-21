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21.09.2021 21:48
Рубрика: Экономика

Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет

Текст: Анастасия Алексеевских

Программа обратного выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) требует проработки с правительством РФ, пока решения о ее запуске нет. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в Минфине.

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"Эта тема прозвучала, мне она нравится, но она требует проработки с коллегами по правительству", - заявил он, уточнив, что "пока решения нет".

Также, говоря о планах размещения ОФЗ в текущем году, министр отметил, что сокращать план не планируется. При этом он подчеркнул, что и "нет смысла, естественно, заимствовать для того, чтобы выполнить программу, наша задача - профинансировать расходы, которые заложены в бюджете".

Экономика Финансы Правительство Минфин

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