Силуанов: Решения о запуске программы обратного выкупа ОФЗ пока нет

Программа обратного выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) требует проработки с правительством РФ, пока решения о ее запуске нет. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в Минфине.

"Эта тема прозвучала, мне она нравится, но она требует проработки с коллегами по правительству", - заявил он, уточнив, что "пока решения нет".

Также, говоря о планах размещения ОФЗ в текущем году, министр отметил, что сокращать план не планируется. При этом он подчеркнул, что и "нет смысла, естественно, заимствовать для того, чтобы выполнить программу, наша задача - профинансировать расходы, которые заложены в бюджете".