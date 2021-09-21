Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ

Корректировка налога на добычу полезных ископаемых коснется не только руды, удобрений и угля, но и жидкой стали. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. То есть, изменения налогообложения планируются в четырех сферах экономической деятельности.

Он уточнил, что жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, используемый как первичное сырье для производства металлопродукции.

Ранее стало известно, что в Правительство направлен законопроект с изменениями в Налоговый кодекс. В нем планируется изменить схему налогообложения для металлургов, производителей коксующего угля и удобрений. Из пояснительной записки к документу следует, что корректировка налогообложения может дополнительно принести бюджету в 2022-2024 годах более полутриллиона рублей.