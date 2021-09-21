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21.09.2021 15:15
Рубрика: Общество

Обнаружены следы космической катастрофы, упомянутой в Библии

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Scientific Reports Фото: Scientific Reports
Фото: Scientific Reports

При раскопках города Таль-эль-Хаммам, который существовал 3600 лет назад, обнаружили предметы, расплавленные при очень высокой температуре. Исследователи считают, что причиной разрушения могло стать космическое событие, близкое по масштабам к падению Тунгусского метеорита.

Фото: Emily Hallett et al. / Cell.com / iScience
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В середине бронзового века город Талль-эль-Хаммам находился на подъеме. Поселение, расположенное на возвышенности в южной части долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря, в свое время стало крупнейшим постоянно заселенным городом среди поселений стран Восточной части Средиземного моря. Этот город был в 10 раз больше Иерусалима и в 5 раз больше Иерихона. В этом районе активно развивалась ранняя человеческая культура и цивилизация.

Это место - хранилище разны культурных слоев. Поселение строилось, разрушалось и перестраивалось на протяжении тысячелетий. Как пишет Phys.org, во время очередных исследований ученые заметили полутораметровый интервал в слое бронзового века, который выделялся необычными материалами. Помимо артефактов, характерных для времен войн и налетов, там нашли материалы, расплавленные при температуре выше 2000 градусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые, уже изучавшие произошедшее почти 13 тысяч лет назад космическое событие, отметили, что объекты из долины Иордана очень похожи на расплавленные предметы того события. В частности, в ходе анализов почвы и отложений нашли частички железа, кремнезема, расплавленных металлов, а также сотрясенный кварц. Именно последний считают главной находкой, поскольку его трещины образуются только под высоким давлением. Свидетельством падения метеорита могут быть и аномальные концентрации соли, которые могло выбросить из-за удара. В дальнейшем высокосортная почва могла стать причиной ухода людей с этих земель - на них просто ничего не могло расти.

По словам исследователей, падение метеорита на Талль-эль-Хамман могло быть описано в Библии. Изложенные в Ветхом Завете события - огонь с неба, разрушенный город, уничтожение посевов, гибель людей и так далее, звучит как свидетельства космического столкновения. Катастрофа могла породить устную традицию, которая послужила источником вдохновения для создателей писания. Однако, в работе подчеркнуто, что этот вопрос выходит за рамки исследования.

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