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21.09.2021 10:29
Рубрика: В мире

СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота

Текст: Юрий Чернов
Фото: ASHRAF SHAZLY / AFP Фото: ASHRAF SHAZLY / AFP
Фото: ASHRAF SHAZLY / AFP

В Судане совершена попытка государственного переворота. По информации местных СМИ, группа вооруженных лиц попыталась захватить ряд важных объектов вблизи столицы Хартума. Как сообщает национальное телевидение, армии Судана удалось взять ситуацию под контроль и предотвратить госпереворот.

Фото: REUTERS
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"Все под контролем, и революция победила", - написал на своей страничке в Facebook официальный представитель Суверенного совета Судана Мухаммад аль-Факи Сулейман. Он также уточнил, что в ближайшее время будет выпущено официальное заявление по факту случившегося.

По неподтвержденным данным, организаторами переворота стала группа бывших и действующих офицеров, которые попытались захватить здание государственных СМИ в городе, расположенном на противоположном от Хартума берегу Нила. Сообщается, что около 40 офицеров задержаны местными властями.

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